Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi kim, Abdullah Aksoy kimdir?

MHP'li Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, arkadaşlarıyla katıldığı bir eğlencede alkol bulunan bir sofrada sela okutması kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası "alkol masasında sela okutan meclis üyesi kim?" sorusu gündeme gelirken, olayın merkezindeki isim Abdullah Aksoy'un kimliği ve siyasi geçmişi merak konusu oldu.

Tepki çeken görüntülerin ardından Burdur MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy hakkında resmi inceleme başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aksoy'un partiyle ilişiğinin kesileceğini belirtti. Yaşanan gelişmeler, Aksoy'un siyasi geleceğini ve olayın parti içindeki yankılarını yeniden gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli süreci devreye soktu. Görüntülerde sela okuduğu görülen ve Ç.T. olarak kimliği tespit edilen kişi, polis ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MHP PARTİYLE YOLLARI AYIRDI

Tepki çeken olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Burdur'un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy'un parti üyeliğinin sona erdirildiğini duyurdu. Kararın, parti disiplin ilkeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

MHP'DEN NET MESAJ: TAVRIMIZ AÇIK

Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile yaptığı görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Burhan, Durmaz'ın olayla ilgili hem adli hem de parti içi sürecin başlatıldığını ifade ettiğini aktararak, MHP'nin bu tür hassas konularda tutumunun açık ve net olduğunu vurguladığını belirtti. Açıklamalar, parti yönetiminin yaşananlara karşı hızlı refleks gösterdiği şeklinde değerlendirildi.

Osman DEMİR
