Alihan Kuriş kimdir, nerelidir? Süleymancıların lideri Alihan Kuriş kaç yaşında, babası annesi kim?

Alihan Kuriş'in hayatı, kariyeri ve ailesi hakkında merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Alihan Kuriş'in kim olduğu ve özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Süleymancıların lideri Alihan Kuriş nereli, kaç yaşında, babası annesi kim? Detaylar...

SÜLEYMANCILARIN LİDERİ ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğmuştur. İş insanı, mimar ve din adamı olarak tanınan Kuriş, Süleymancıların mevcut lideridir.

Kuriş'in Süleymancılar içerisindeki liderliği, Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştır. Böylece Alihan Kuriş, grubun liderliğini üstlenmiştir.

ALİHAN KURİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Alihan Kuriş, iş insanı, mimar ve din adamı olarak bilinmektedir. Kuriş'in mesleki kimliği bu üç alan üzerinden tanımlanmaktadır.

ALİHAN KURİŞ NERELİ?

Alihan Kuriş, İstanbul doğumludur. 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kuriş'in doğum yeri İstanbul olarak bilinmektedir.

ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1979 doğumlu olan Alihan Kuriş, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Kuriş, 21 Kasım 2026 tarihinde 47 yaşına girecektir.

ALİHAN KURİŞ BABASI, ANNESİ KİM?

Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası ise Mahmut Sabri Kuriş'tir. Kuriş'in ailesinde Süleymancılar açısından önemli isimler de bulunmaktadır.

Alihan Kuriş'in dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dur. Annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi ise Süleyman Hilmi Tunahan'dır.

Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından Alihan Kuriş, Süleymancıların lideri olmuştur.

ALİHAN KURİŞ'İN AİLESİ

Alihan Kuriş'in aile bağlantıları şu şekilde sıralanmaktadır:

Annesi: Gülderen Kuriş

Babası: Mahmut Sabri Kuriş

Dayısı: Arif Ahmet Denizolgun

Annesinin eniştesi: Kemal Kacar

Annesinin dedesi: Süleyman Hilmi Tunahan

Bu bilgiler doğrultusunda Alihan Kuriş'in aile bağları, Süleymancılar içerisindeki geçmişiyle de bağlantılı isimleri kapsamaktadır.

ALİHAN KURİŞ'İN LİDERLİĞİ NASIL BAŞLADI?

Alihan Kuriş'in Süleymancıların liderliğini üstlenmesi, dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da vefat etmesinin ardından gerçekleşmiştir. Kuriş, bu tarihten sonra grubun mevcut lideri olarak bilinmektedir.