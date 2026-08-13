Alihan Kuriş SON DAKİKA! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş neden gözaltına alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi. Peki, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon talimatının ardından harekete geçen ekipler, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah bulunduğu belirtildi. Farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA BULUNUYOR

Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıldığı öğrenildi.

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelendiği öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakam ile para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, gerçekleştirilecek mali ve adli incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETİ İDDİASI

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANDI

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA DİNİ HİZMETİ HEDEF ALMIYOR

Soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın kapsamının ise MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.