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Polis paniği can aldı: Kırmızı ışıkta geçen motosiklet cipe çarptı, 16 yaşındaki sürücü öldü

Polis paniği can aldı: Kırmızı ışıkta geçen motosiklet cipe çarptı, 16 yaşındaki sürücü öldü
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Aksaray'da devriye polisini gören 16 yaşındaki Talha Birge, panikle kırmızı ışıkta geçtiği motosikletiyle cipe çarptı. Kaskı olmayan Birge olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ağır yaralandı. Ciğit, hastanede annesine 'sakat kalacağını' ve arkadaşının öldüğünü söyledi.

AKSARAY'da devriye görevi yapan polisi görünce kullandığı motosikletiyle kırmızı ışıkta geçip, cipe çarpan Talha Birge (16) öldü, arkasındaki arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit (16) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 11'inci Bulvar'da kavşakta meydana geldi. Talha Birge, yanına aldığı arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ile birlikte yönetimindeki 51 ACY 156 plakalı motosikletle gezerken devriye görevi yapan polisi gördü. Paniğe kapıldığı öne sürülen Birge, motosikletinin hızını artırıp kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada motosiklet, Muhammed Ali Akça'nın (21) kullandığı 68 AGR 409 plakalı cipe çarptı. Başında kask bulunmayan Talha Birge ve arkasındaki Ciğit, hurdaya dönen motosikletten fırlayıp, yola savruldu.

Kazayı gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü Birge ve Muhammed Mustafa Ciğit, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Talha Birge, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'BEN SAKAT KALACAĞIM, ARKADAŞIM DA ÖLDÜ'

Yaralı Ciğit, kaza haberini duyup hastaneye gelen annesine, ağlayarak, "Anne, ayaklarımın ikisini de hissetmiyorum. Ben büyük bir ihtimalle sakat kalacağım. Arkadaşım Talha'ya kaza yerinde seslendim. Hiç ses vermedi, o da öldü" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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