Ali Şansalan kimdir, Ali Şansalan hangi takımlı?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık 2025 saat 20.00'de oynanacak derbinin VAR hakemi netleşti. Dev mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak görev yapacak isim Ali Şansalan oldu. Peki, Ali Şansalan hakkında merak edilenler neler, hangi takımın taraftarı olduğu biliniyor mu?

KARİYERİNDEKİ ÖNE ÇIKAN DÖNEMLER

2012-2015 yılları arasında TFF 3. Lig'de orta hakem olarak görev alan Ali Şansalan, bu sürecin ardından 2015-2017 döneminde TFF 2. Lig'de maç yönetmeye devam etti. 2017-2019 yılları arasında 1. Lig'de düdük çalan Şansalan, aynı yıl içerisinde Süper Lig kadrosuna dahil edilerek en üst seviyede düzenli olarak görev yapmaya başladı. Ayrıca 2015'ten itibaren Türkiye Kupası'nda da aktif olarak yer alan deneyimli hakem, FIFA kokartı bulunmamasına rağmen uluslararası hakem aday listelerinde sıkça anılan isimlerden biri hâline geldi.

ALİ ŞANSALAN'IN OYUN YÖNETİMİ VE VAR PERFORMANSI

Saha içinde disiplinli tavrıyla dikkat çeken Ali Şansalan, oyunu kontrol altında tutmayı başaran, kararlarını kararlılıkla uygulayan ve otoritesini sahaya yansıtan bir hakem olarak tanınıyor. Temaslı pozisyonlarda daha net kart müdahaleleriyle öne çıksa da, oyunun akışını gereksiz yere kesmemeye özen gösteriyor. VAR alanındaki tecrübesi, teknolojiye uyumlu yapısı ve kritik maçlarda tercih edilmesi ise onun dengeli hakemlik anlayışını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ALİ ŞANSALAN'IN TARAFTARLIK PROFİLİ: HANGİ TAKIMI DESTEKLİYOR?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna dair kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.