Tokat’ın Çat Beldesi’nde yerel siyasetin dikkat çeken isimlerinden biri olan Ali Pelit, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı olarak belediye başkanı seçilmiştir. Göreve geldikten sonra hem siyasi süreci hem de parti içi gelişmeler nedeniyle yerel ve ulusal gündemde yer bulan Ali Pelit kimdir, hangi partiden? Tokat Çat Belediye Başkanı Ali Pelit kaç yaşında, nereli? AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar...

TOKAT ÇAT BELEDİYE BAŞKANI ALİ PELİT KİMDİR?

Ali Pelit, Tokat iline bağlı Çat Beldesi’nde belediye başkanlığı görevinde bulunmuş bir siyasetçidir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı olarak yarışmış ve seçimleri kazanarak Çat Belde Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Yerel yönetim alanında görev alan Ali Pelit, özellikle 2024 seçimleri sonrasında belde siyasetinde öne çıkan isimlerden biri haline gelmiştir. Belediye başkanlığı süreci ve parti içi gelişmeler, 2025 yılı itibarıyla kamuoyunun dikkatini çeken başlıca konular arasında yer almıştır.

ALİ PELİT HANGİ PARTİDEN?

Ali Pelit, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı olarak seçilmiştir.

Seçim sonrasında parti ile yaşanan süreçte, disiplin kurallarına aykırı eylemler gerekçe gösterilerek 30 Haziran 2025 tarihinde Yeniden Refah Partisi tarafından partiden ihraç edildiği açıklanmıştır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA!

Ali Pelit hakkında Yeniden Refah Partisi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Çat Beldesi Belediye Başkanı olarak seçilen Pelit’in, parti disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle İl Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2025 tarihinde partiden ihraç edildiği bildirildi.

Parti tarafından yapılan duyuruda ayrıca, son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve Ali Pelit’in hâlen “Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı” olarak anıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı özellikle vurgulandı.

ALİ PELİT KAÇ YAŞINDA?

Ali Pelit hakkında kamuoyuna yansıyan açık ve doğrulanmış bir doğum tarihi bilgisi bulunmamaktadır.

ALİ PELİT NERELİ?

Ali Pelit’in memleketi hakkında doğrulanmış ve kesin bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

AK Parti’ye katılması beklenen isimler ve görev yerleri şöyle:

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde Çiftlik’e bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (Yeniden Refah Partisi)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)