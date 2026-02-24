Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir? Kerim Rahmi Koç kaç yaşında, nerede okuyor?

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Türkiye'nin en köklü ailelerinden biri olan Koç ailesinin dördüncü kuşak temsilcileri arasında yer alıyor. İstanbul'da dünyaya gelen Kerim Rahmi Koç, hem aile bağları hem de taşıdığı soyadı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ALİ KOÇ'UN OĞLU KERİM RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Koç ailesi, Türkiye'nin sanayi, finans ve kurumsal yönetim tarihinde belirleyici rol oynamış bir aile olarak biliniyor. Bu mirasın temelinde, Koç Holding'in kurucusu ve Türkiye'nin ilk büyük sanayicilerinden biri olan Vehbi Koç bulunuyor. Vehbi Koç'un vizyonuyla temelleri atılan kurumsal yapı, sonraki kuşaklarla birlikte büyüyerek küresel ölçekte bir yapıya dönüştü.

Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Rahmi Koç ise Koç Holding'in onursal başkanı olarak iş dünyasındaki etkisini sürdürmektedir. Bu güçlü aile geçmişi içinde Kerim Rahmi Koç, Koç ailesinin dördüncü kuşağının tek erkek varisi olarak dikkat çekmektedir.

Kerim Rahmi Koç, yalnızca iş dünyasının mirasçısı olarak değil; aynı zamanda Türkiye'nin en tanınmış ailelerinden birinin genç temsilcisi olması nedeniyle de kamuoyunda merak edilen bir isimdir. Koç ailesinin geleneksel değerleri, eğitim anlayışı ve kurumsal kültürü göz önünde bulundurulduğunda, Kerim Rahmi'nin gelecekte üstlenebileceği olası roller de sık sık konuşulmaktadır.

KERİM RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Kerim Rahmi Koç, 12 Mayıs 2008 doğumludur. Bu bilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır. İstanbul'da doğan Kerim Rahmi, çocukluk ve eğitim hayatını da bu şehirde sürdürmektedir.

Kerim Rahmi Koç'un Leyla Sadberk Koç adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Koç ailesinin yeni kuşak temsilcileri arasında yer alan kardeşler, aile değerleri doğrultusunda eğitim hayatlarına devam etmektedir.

KERİM RAHMİ KOÇ NEREDE OKUYOR?

Kerim Rahmi Koç, eğitim hayatına İstanbul'daki prestijli eğitim kurumlarından biri olan Koç Okulu'nda devam etmektedir.