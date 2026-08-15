Ali Koç Leicester City’yi satın alacak mı?

2016 yılında Premier League şampiyonluğuna ulaşarak futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Leicester City için yeni bir dönem başlayabilir. Taylandlı Srivaddhanaprabha ailesinin kontrolündeki King Power, kulüp için potansiyel alıcı arayışına girdi.

ALİ KOÇ LEICESTER CITY'YI SATIN MI ALACAK?

İddialara göre Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Leicester City'yi satın almak için harekete geçti. King Power'ın satış kararı aldığı Leicester City için Koç'un kulübün mali yapısını incelettiği ve satın alma sürecine yönelik hazırlık yaptığı öne sürülüyor. Satış bedelinin ise 230 milyon Euro'nun üzerinde olduğu iddia ediliyor.

SATIŞ SÜRECİNİN ADI: "PROJECT LINEUP"

Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre satış süreci, ABD merkezli yatırım bankası Citigroup'un danışmanlığında yürütülüyor ve "Project Lineup" adıyla anılıyor.

Potansiyel yatırımcılara Leicester City'nin mevcut durumu ve sahip olduğu varlıklarla ilgili sekiz sayfalık bir tanıtım dosyası gönderildi. Belgede kulübün fiziksel varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 262 milyon Euro olduğu belirtilirken, futbol takımları için ayrıca bir değerleme yapılmadı.

Leicester City yönetimi ise satış süreci hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SATIŞ PAKETİNDE HANGİ VARLIKLAR BULUNUYOR?

King Power'ın satışa sunduğu paket yalnızca erkek futbol takımından oluşmuyor. Paketin içerisinde Leicester City erkek ve kadın futbol takımları, altyapı, 32 bin kişilik King Power Stadyumu, kulübün antrenman tesisleri ve Belçika ekibi OH Leuven bulunuyor.

Leicester'ın 2020 yılında kullanmaya başladığı Seagrave antrenman merkezine yaklaşık 141,5 milyon Euro değer biçildi. Kadın takımının kullandığı Belvoir Drive tesisi ve stadyumun çevresindeki araziler de satış kapsamında yer alıyor.

LEICESTER CITY'NİN ÜÇ YILLIK ZARARI 211 MİLYON EURO

Kulübün saha içerisindeki gerilemesi mali tablolara da yansıdı. Leicester City'nin 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarında açıkladığı vergi öncesi zararların toplamı yaklaşık 211 milyon Euro oldu.

Son mali tablolarda yaklaşık 121 milyon Euro banka kredisi bulunduğu görüldü.

King Power'ın ise son yıllarda yaklaşık 351 milyon Euro tutarındaki kulüp borcunu özkaynağa dönüştürdüğü belirtildi. Sky Sports'a göre bu işlemlerin ardından Leicester, satış sürecinde büyük ölçüde borçsuz bir kulüp olarak yatırımcılara sunuluyor.

Citigroup tarafından hazırlanan dosyada Leicester City'nin 2026 mali yılı gelirinin 113,5 milyon Euro'nun üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

İKİ SEZONDA ÜÇÜNCÜ LİGE GERİLEDİ

Leicester City'nin sportif açıdan yaşadığı düşüş de dikkat çekiyor. Premier League'den düşmesinin ardından bir sezon sonra Championship'e de veda eden takım, League One'a kadar geriledi.

İngiltere'nin en üst liginden art arda iki sezonda küme düşerek üçüncü lige gerileyen Leicester, Premier League tarihinde bunu yaşayan beşinci takım oldu.

Kulüp, 2026-2027 sezonunda tarihinde ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü kademesinde mücadele edecek. Leicester son dört sezonda üç kez küme düşerken, bu dönemde bir kez Championship şampiyonu olarak Premier League'e yükseldi.

5.000'E 1 ŞAMPİYONLUK ORANI DA DOSYADA

Potansiyel yatırımcılara gönderilen tanıtım dosyasında Leicester City'nin geçmiş başarıları da ön plana çıkarıldı.

Kulübün 5.000'e 1 şampiyonluk oranıyla kazandığı 2016 Premier League şampiyonluğu, dosyanın önemli başlıklarından biri oldu. Bunun yanı sıra 2021 yılında kazanılan FA Cup ve Community Shield zaferleri de vurgulandı.

Leicester City, dosyada 2000 yılından bu yana İngiliz futbolunun en başarılı altıncı kulübü olarak tanıtıldı.

Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi futbolculardan elde edilen transfer gelirleri, kulübün ticari potansiyeline örnek olarak gösterildi. Gary Lineker ve Emile Heskey de Leicester'ın yetiştirdiği veya kariyerlerinde kulübün önemli bir yere sahip olduğu eski yıldızlar arasında sıralandı.

KING POWER'IN 16 YILLIK DÖNEMİ SONA EREBİLİR

King Power, Leicester City'yi 2010 yılında Milan Mandaric'ten yaklaşık 41 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Vichai Srivaddhanaprabha yönetimindeki Leicester, 2016 yılında Premier League şampiyonluğuna ulaşarak kulüp tarihinin en önemli başarısını elde etti.

Vichai Srivaddhanaprabha'nın 27 Ekim 2018'de stadyum dışında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kulübün başkanlığını oğlu Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha devraldı.

King Power'ın Leicester City'yi satmak konusunda acele etmediği ve güvenilir bir alıcı bulunana kadar kulübe mali desteğini sürdüreceği belirtildi.

Satışın gerçekleşmesi halinde Leicester City'deki 16 yıllık King Power dönemi sona erecek.