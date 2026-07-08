Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç kimdir? Son dönemde en çok araştırılan isimlerden biri olan Nevbahar Demirağ Koç, yalnızca Koç Ailesi'nin gelini kimliğiyle değil; eğitim hayatı, sanat alanındaki çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve yayımladığı kitaplarla da dikkat çekiyor. Peki, Ali Koç eşi Nevbahar Koç kimdir, ne iş yapıyor? Nevbahar Koç kaç yaşında, nereli, babası kim? İşte Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç hakkında merak edilenler...

ALİ KOÇ EŞİ NEVBAHAR KOÇ KİMDİR?

Nevbahar Demirağ Koç, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Koç Ailesi'nin gelinidir. Ali Koç ile evli olan Nevbahar Koç, sosyal yaşamın tanınan isimlerinden biri olmasının yanı sıra eğitim geçmişi, sanat alanındaki çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır.

Eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Nevbahar Demirağ Koç, daha sonra eğitimini Türkiye'de sürdürmüştür. Üniversite öğrenimini ise yeniden ABD'de tamamlamış ve Los Angeles'ta bulunan Loyola Marymount Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olmuştur.

Sanat alanındaki eğitimini farklı projelerle destekleyen Nevbahar Koç, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarında da aktif rol üstlenmektedir. Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayıncılık alanında da çalışmaları bulunan Nevbahar Koç, İrem Kınay ile birlikte hazırladığı Bosphorus Private adlı kitabını 2017 yılında yayımlamıştır. Eserde Boğaziçi'nde yer alan 20 tarihi yalı tanıtılmaktadır. 2019 yılında yayımlanan Turquoise Coast isimli kitabında ise Türkiye'nin Güney ve Ege kıyılarındaki doğal ve kültürel zenginlikleri ele almıştır.

ALİ KOÇ NE İŞ YAPIYOR?

Ali Koç, iş insanıdır. Koç Ailesi'nin üyelerinden biri olan Ali Koç, iş dünyasındaki görevlerinin yanı sıra kamuoyunda spor yöneticiliği kimliğiyle de tanınmaktadır.

Özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun gündemine gelirken, özellikle eşi Nevbahar Demirağ Koç hakkında yapılan araştırmalar da artış göstermektedir.

NEVBAHAR KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Nevbahar Demirağ Koç, 10 Mart 1972 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olduğu belirtilen Nevbahar Koç, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği doğum günü organizasyonuyla da gündeme gelmişti.

NEVBAHAR KOÇ NERELİ?

Nevbahar Demirağ Koç, İstanbul doğumludur.

NEVBAHAR KOÇ BABASI KİM?

Nevbahar Demirağ Koç'un babası, yönetmen, yapımcı ve senarist Ömer Turgut Demirağ'dır.

13 Aralık 1921 tarihinde doğan Ömer Turgut Demirağ, Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek AND Film adlı yapım şirketini kurmuştur.

Ömer Turgut Demirağ, ilk evliliğini 1953 yılında caz sanatçısı Rüçhan Çamay ile yapmış, bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı olmuştur. Daha sonra 1970 yılında Türkiye güzeli Afet Tuğbay ile evlenmiş, bu evlilikten ise Nevbahar Demirağ dünyaya gelmiştir.

Nevbahar Koç'un annesi Afet Tuğbay, Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil eden isimlerden biri olarak bilinmektedir. Böylece Nevbahar Demirağ Koç, sanat ve kültür alanında tanınan bir aileden gelmekte olup, eğitim hayatı, sosyal sorumluluk çalışmaları ve yayımladığı eserlerle kamuoyunda tanınan isimler arasında yer almaktadır.