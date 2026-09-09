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Ali Haydar Kurum kimdir, ne iş yapıyor? Ali Haydar Kurum nereli, kaç yaşında?

Ali Haydar Kurum kimdir, ne iş yapıyor? Ali Haydar Kurum nereli, kaç yaşında?
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Ali Haydar Kurum, TCK'nın 301. maddesi kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmesiyle gündeme geldi. Ümraniye'de gözaltına alınan Kurum hakkında arama ve el koyma kararı da çıkarıldı. Peki, Ali Haydar Kurum kimdir, ne iş yapıyor, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Ali Haydar Kurum, 9 Eylül 2026'da İstanbul'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine Kurum hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Peki, Ali Haydar Kurum kimdir, ne iş yapıyor? Ali Haydar Kurum nereli, kaç yaşında? Detaylar...

ALİ HAYDAR KURUM KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alınan Ali Haydar Kurum, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kurum hakkında kamuoyuna yansıyan biyografik bilgiler ise oldukça sınırlı. Sosyal medya paylaşımlarında kendisinden Vanlı bir iş insanı olarak söz edildiği görülürken doğum tarihi, doğum yeri, eğitim geçmişi ve ailesine ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgiler kamuoyuna yansımış değil.

ALİ HAYDAR KURUM NE İŞ YAPIYOR?

Ali Haydar Kurum'un mesleğine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Sosyal medya paylaşımlarında Kurum'un Vanlı bir iş insanı olduğu yönünde tanımlamalar yer almaktadır.

Bununla birlikte hangi sektörde faaliyet gösterdiği, şirketleri veya ticari çalışmaları hakkında doğrulanmış ve ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda mesleki geçmişi hakkında daha fazla ayrıntı vermek mümkün değildir.

ALİ HAYDAR KURUM NERELİ?

Ali Haydar Kurum'un nereli olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Vanlı bir iş insanı olduğu yönünde ifadeler yer almaktadır. Ancak doğum yeri konusunda kamuya açık, doğrulanmış ayrıntılı bir biyografik kayıt bulunmamaktadır.

ALİ HAYDAR KURUM KAÇ YAŞINDA?

Ali Haydar Kurum'un doğum tarihi kamuoyuna yansımadığı için kaç yaşında olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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