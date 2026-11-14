Aleyna Solaker'in sevgilisi kim? Aleyna Solaker kimdir, evli mi?

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Aleyna Solaker'in sevgilisi Berk Boyacıgil. İkili 8 yıldır birlikte ve haziranda gelen evlilik teklifinin ardından düğün için hazırlık yapıyor.

Solaker bu hafta Güller ve Günahlar'daki rolüyle konuşuldu. MAG Dergi'ye verdiği röportajda, eşinden psikolojik şiddet gören Azra'yı oynamaya başladığından beri benzer şeyler yaşamış kadınlardan mesaj aldığını söyledi. Dizinin yeni bölümü 14 Kasım akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

ALEYNA SOLAKER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Aleyna Solaker'in sevgilisi, 8 yıldır birlikte olduğu Berk Boyacıgil. Çift daha önce Bozcaada'da düzenlenen bir yaz festivaline de birlikte katılmıştı.

Boyacıgil evlilik teklifini bu yaz Fethiye'de yaptı. Solaker, teklifi uzun zamandır beklediğini ama Fethiye'de geleceğini hiç tahmin etmediğini anlattı. İlişkilerinde güvenin ve arkadaşlığın önde olduğunu da söyledi.

ALEYNA SOLAKER EVLİ Mİ?

Aleyna Solaker evli değil. Berk Boyacıgil'in teklifine haziranda evet dedi; kasım başında verdiği röportajda düğün hazırlıklarına daha yeni başladıklarını söyledi. Nikah için açıklanmış bir tarih yok.

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, oyunculuğa çocuk yaşta başlayan bir televizyon oyuncusu. 2015'te başlayan Kırgın Çiçekler'de Meral Kendir'i oynadı; dizi 113 bölüm sürdü.

2025'ten beri Kanal D'nin NGM yapımı dizisi Güller ve Günahlar'da Azra'yı oynuyor. Azra, dışarıdan sevgi dolu görünen eşi Cihan'ın (Serdar Orçin) psikolojik şiddetine maruz kalan bir karakter. Solaker, Azra'nın ilerleyen bölümlerde güçlenmesini istediğini ve karakterin şu sıralar bebeği için her şeyi göze aldığını söyledi.

Projelerine bir oyunculuk koçuyla hazırlanıyor. Annesiyle arasındaki bağı arkadaşlığa benzetiyor; insanlara kolay güvenmediğini, kararlarını eskiden duygularıyla verirken artık daha çok mantığıyla verdiğini anlatıyor.

ALEYNA SOLAKER NERELİ?

Aleyna Solaker İstanbullu. Oyuncu İstanbul'da doğdu.

ALEYNA SOLAKER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aleyna Solaker, Altındağlı'da Cemre, Kırgın Çiçekler'de Meral Kendir rolünü üstlendi. 2020'de Hizmetçiler'de Çiçek Tuna'yı oynadı, 2021'de Benim Hayatım'ın kadrosuna katıldı. 2025'ten beri Güller ve Günahlar'da Azra Tecer karakteriyle ekranda.

Sinemada 2020 yapımı İki Gözüm Ahmet'te Ceylan rolünde oynadı.