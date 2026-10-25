Alexis Antunes kimdir? Göztepe'nin Cenevreli oyuncusu hangi takımlarda oynadı?

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Gürsel Aksel Stadı'nda 25 Ekim 2026'da oynanan Göztepe- Çorum FK maçında ilk gol daha üçüncü dakikada geldi ve ağları sarsan isim, geçen kış İsviçre'den İzmir'e transfer edilen orta saha Alexis Antunes oldu. Juan'ın 38. dakikadaki golüyle ilk yarı 2-0 bitti. İkinci yarıda skor değişmedi.

Göztepe bu sonuçla üst üste üçüncü maçını kazandı ve puanını 12'ye çıkardı; Çorum FK 13 puanda kaldı. İzmir ekibinin 10. haftadaki rakibi, deplasmanda Fenerbahçe.

ALEXIS ANTUNES ÇORUM FK MAÇINDA NE YAPTI?

Alexis Antunes, Çorum FK karşısında ilk 11'de başladı ve 3. dakikada Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçta İzmir ekibi bu erken golden sonra üstünlüğü bırakmadı.

ALEXIS ANTUNES KİMDİR?

Alexis Antunes, Göztepe'de forma giyen İsviçreli bir orta saha oyuncusu. Tam adı Alexis Antunes Gomez, boyu 1,81. Futbola Cenevre'de FC Champel'de başlayan oyuncu, Étoile Carouge'da iki yıl geçirdikten sonra 2013'te Servette altyapısına geçti.

İsviçre'nin genç milli takımlarında U15'ten U21'e kadar her yaş grubunda oynadı. Bu takımlarda toplam 26 maça çıktı, 3 gol attı.

ALEXIS ANTUNES KAÇ YAŞINDA?

Alexis Antunes 31 Temmuz 2000'de doğdu, 26 yaşında.

ALEXIS ANTUNES NERELİ?

Alexis Antunes İsviçreli; Cenevre'de doğdu ve kariyerinin neredeyse tamamını, çocukluğundan beri oynadığı kentin kulübü Servette'de geçirdi.

ALEXIS ANTUNES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexis Antunes, Servette'de 2017'de A takıma yükseldi. 2019-20 sezonunu kiralık olarak İsviçre ikinci lig ekibi Chiasso'da geçirdi, sonra Cenevre'ye döndü. Servette'deki son yarım sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları dahil 18 kez sahaya çıktı ve 2 gol attı.

Servette sözleşmesini uzatmayı teklif etti, ama oyuncu yurt dışında şansını denemeyi seçti. Türkiye'deki ilk ve tek takımı Göztepe.

ALEXIS ANTUNES GÖZTEPE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Alexis Antunes'in Göztepe'ye transferi Aralık 2025'te duyuruldu. İzmir kulübü oyuncuyla 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı, bonservis bedelini açıklamadı. Antunes geçen sezonun ikinci yarısında 13 maçta forma giydi ve bunların 8'ine ilk 11'de başladı. Bu sezonun ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında da 11'deydi, 60 dakika sahada kaldı.