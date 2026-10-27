Alexia Putellas kimdir? Ballon d'Or'u üçüncü kez kazandı, Barcelona'dan ayrılmıştı

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Dört yıl önce Avrupa Şampiyonası'nın arifesinde ön çapraz bağı kopan Alexia Putellas, 26 Ekim 2026 gecesi Londra'da kadınlar Ballon d'Or ödülünü aldı. İspanyol orta saha bu ödülü daha önce 2021 ve 2022'de de kazanmıştı.

Ödül açıklandığında Putellas artık Barcelona forması giymiyordu. Kulüpteki 14 sezonunu Mayıs 2026'da kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla kapattı, temmuzda London City Lionesses'a imza attı.

ALEXIA PUTELLAS BALLON D'OR'U KAÇ KEZ KAZANDI?

Alexia Putellas, kadınlar Ballon d'Or ödülünü üç kez kazandı: 2021, 2022 ve 2026. Üst üste ikinci ödülünü aldığı 2022'de bu ödülü iki kez kazanan ilk futbolcu olmuştu.

2026 ödülü, Ballon d'Or'un 70. töreninde London Palladium salonunda verildi. Tören ilk kez Fransa dışında yapıldı. Putellas 2025-26 sezonunda dört kupa kazanan Barcelona'nın kaptanıydı; takım Şampiyonlar Ligi finalinde 23 Mayıs 2026'da Oslo'da OL Lyonnes'i 4-0 yendi. Putellas törende sakatlığını da hatırlattı: "Ön çapraz bağ sakatlığımdan yalnızca üç sezon sonra bunların hepsi oldu."

ALEXIA PUTELLAS HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alexia Putellas, İngiltere kadınlar birinci ligi WSL'de mücadele eden London City Lionesses'ta oynuyor. Transfer 8 Temmuz 2026'da duyuruldu.

Barcelona'yla sözleşmesi sezon sonunda biten Putellas'ın adı bir dönem ABD'deki Boston Legacy ile de anılmıştı. Londra ekibi, WSL'deki ilk sezonunu altıncı sırada bitirmişti. Putellas imzanın ardından "London City Lionesses'ta bu yeni sayfayı açtığım için çok heyecanlıyım" dedi.

ALEXIA PUTELLAS KİMDİR?

Alexia Putellas, 2019'dan ayrıldığı 2026 yazına kadar Barcelona'nın kaptanlığını yapan İspanyol orta saha oyuncusu. Gerektiğinde forvette de oynadı. Tam adı Alèxia Putellas i Segura.

A Milli Takım'daki ilk maçına 2013'te çıktı. İspanya'yla 2023'te Kadınlar Dünya Kupası'nı, 2024'te UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ni kazandı; 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde kaybeden takımdaydı. Kariyerinin en zor günü 5 Temmuz 2022 oldu. Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım antrenmanında ön çapraz bağını koparan Putellas, 2022-23 sezonunun büyük bölümünü kaçırdı.

ALEXIA PUTELLAS NERELİ?

Alexia Putellas, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Mollet del Vallès'te doğdu. Futbola 2001'de Sabadell altyapısında başladı, ardından Barcelona ve Espanyol altyapılarında oynadı.

ALEXIA PUTELLAS KAÇ YAŞINDA?

Alexia Putellas 4 Şubat 1994 doğumlu, 32 yaşında. İlk Ballon d'Or ödülünü 2021'de, 27 yaşındayken almıştı.

ALEXIA PUTELLAS BARCELONA'DA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Alexia Putellas, Barcelona'yla dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı: 2021, 2023, 2024 ve 2026. Kulübe 2012'de Levante'den gelmişti; ondan önce bir sezon Espanyol'un A takımında oynadı. Barcelona'daki 14 sezonunda birçok lig şampiyonluğu, Kraliçe Kupası ve İspanya Süper Kupası da kazandı.