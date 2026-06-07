Alemde Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi? Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Alemde Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alemde Bir Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği Alemde Bir Gece konusu nedir, Alemde Bir Gece oyuncuları kimler ve Alemde Bir Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? ALEMDE BİR GECE FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Alemde Bir Gece filmi, komedi severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eğlenceli hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın çekim tarihi, çekim mekanları ve konusu merak ediliyor. Peki, Alemde Bir Gece filmi ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filme dair merak edilen detaylar.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Barış Erdoğan'ın oturduğu Alemde Bir Gece filmi, 2016 yılında sinemaseverlerle buluştu. Komedi türündeki yapım, vizyona girdiği dönemde eğlenceli senaryosuyla dikkat çekti ve televizyon yayınları sayesinde geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim yerleriyle ilgili yapımcı ekip tarafından detaylı bir açıklama yapılmasa da çekimlerin büyük bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiği biliniyor. Şehrin farklı noktalarında yapılan çekimler, filmin hikâyesine doğal bir atmosfer kazandırıyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sıradan bir yaşam süren Ozan'ın bir gecede değişen hayatını konu alıyor. Eşinin birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmasının ardından evde yalnız kalan Ozan, çocukluk arkadaşları Tolga ve Fehmi'nin ziyaretiyle kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

Başta eğlenceli başlayan gece, yaşanan sürpriz bir ölüm nedeniyle içinden çıkılmaz bir hal alır. Ozan ve arkadaşları, başlarına gelen olayları gizlemeye çalışırken birbirinden komik ve absürt durumlarla karşı karşıya kalır. Film, kara mizah ile komediyi bir araya getirerek izleyicilere eğlenceli dakikalar sunuyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Alemde Bir Gece filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Aydemir Akbaş

• Beyti Engin

• Bülent Alkış

• Ceyda Olguner

• Selin Deveci

• Burcu Binici

• Ömer Gecü