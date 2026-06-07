Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayım işlemleri devam ederken, ilk sandıklardan gelen tablo kongre alanındaki heyecanı artırdı.

İLK SANDIKLARDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, açılan ilk sandıklarda Aziz Yıldırım ciddi bir farkla önde gidiyor. Henüz tüm sandıklar açılmamış olsa da ilk sonuçların Aziz Yıldırım lehine şekillendiği ifade edildi.

KONGRE ALANINDA COŞKU ARTTI

İlk sandıklardan gelen haberlerin ardından Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ve taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı. Kongre alanında tezahüratlar yükselirken, gözler sayımı devam eden diğer sandıklara çevrildi.