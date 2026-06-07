Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde
Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde açılan ilk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım'ın önde olduğu görüldü. Aziz Yıldırım taraftarları kongre alanında tezahüratlara başladı.
- Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk açılan sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin önünde.
- Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar ve kongre üyeleri tribünlerde tezahüratlara başladı.
- Seçimde 27 bin 138 üye oy kullandı ve kesin sonuç için tüm sandıkların açılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayım işlemleri devam ederken, ilk sandıklardan gelen tablo kongre alanındaki heyecanı artırdı.
İLK SANDIKLARDA DİKKAT ÇEKEN FARK
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, açılan ilk sandıklarda Aziz Yıldırım ciddi bir farkla önde gidiyor. Henüz tüm sandıklar açılmamış olsa da ilk sonuçların Aziz Yıldırım lehine şekillendiği ifade edildi.
KONGRE ALANINDA COŞKU ARTTI
İlk sandıklardan gelen haberlerin ardından Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ve taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı. Kongre alanında tezahüratlar yükselirken, gözler sayımı devam eden diğer sandıklara çevrildi.