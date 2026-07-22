Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Tusaş'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin boş araziye düşmesi sonucu Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal yaşamını yitirirken, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralandı. Peki, Albay Yasaözden Bakkal kimdir? Helikopter kazasında ölen Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HELİKOPTER KAZASINDA ÖLEN ALBAY YASAÖZDEN BAKKAL KİMDİR?

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren ismin, Tusaş'a ait eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal olduğu açıklandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı personelden biri ambulans helikopterle, diğeri ise kara ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazada Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"TUSAŞ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek acı haberi verdi. Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan TUSAŞ’a ait helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve TUSAŞ camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

"ADLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

PİLOT EMEKLİ ALBAY YASAÖZDEN BAKKAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgilerde Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın yaşı ve memleketine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilgisi resmi kaynaklar tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkili kurumlardan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde bilgiler güncellenecektir.