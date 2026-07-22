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Trabzon'a kömür taşıyan gemiye Karadeniz'de dron saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'a kömür taşıyan gemiye Karadeniz'de dron saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
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Rusya'dan kömür yükleyen Türk bayraklı 'Mv Reyhan Sarı' gemisi Novorossiyk açıklarında İHA saldırısına uğradı. Saldırıda 1 personel hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Gemi seyir kabiliyetini koruyor.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik güvenlik riski tırmanıyor. Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a ulaştırmak üzere yola çıkan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA) / dron saldırısının hedefi oldu. Saldırıda gemide görevli 1 makine personeli hayatını kaybederken, 3 personelin de yaralandı. Saldırının Karadeniz'de Samsun açıklarında uluslararası sularda meydana geldiği iddia edildi. Saldırıdan sonra geminin seyir kabiliyetinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul liman kütüğüne kayıtlı ve 9543342 IMO numaralı "Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 3 personelin ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından gemide güvenlik önlemleri artırılırken, olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkili makamlardan olaya ve personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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