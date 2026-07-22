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Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının hem dükkanını hem aracını yaktı

Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının hem dükkanını hem aracını yaktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının dükkanını ve arabasını yaktıktan sonra pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Jandarma tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının hem dükkanını hem arabasını yaktı. Arabayı yaktıktan sonra pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde H.H.G. isimli şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ö.'nün önce dükkanını, sonra evinin önündeki arabayı yaktı. H.H.G., araba yanarken elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultan H.H.G.'nin jandarma ekiplerince ikna edilerek silahı bıraktığı iddia edildi. H.H.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, dükkanın ise sadece girişinde hasar olduğu görüldü.

"Pompalı tüfeği boğazına dayamış ama zarar vermemiş"

Olay yerinde seyyar satıcılık yapan Arif Çoraklı, "Ben görmedim ama sabah 5 buçukta aracın sahibinin kendisinin yaktığını söylüyorlar. Bu binada oturuyormuş. Pompalı tüfek de varmış. Onu kendi boğazına dayamış ama zarar vermemiş. Aracı yakmış, arabayı adam yakmış diyorlar ama araba kadının mı adamın mı orasını bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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