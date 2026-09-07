Cemiyet hayatının tanınan isimleri arasında yer alan Mildon ailesinin kızı Alara Mildon, özel hayatı ve yaptığı evlilikle zaman zaman gündeme geliyor. Mert Mildon ve Fatoş Mildon’un tek kızları olan Alara Mildon hakkında merak edilenler arasında doğum yeri, yaşı ve özel hayatına ilişkin bilgiler öne çıkıyor. Peki, Alara Mildon kimdir, sevgilisi kim, eski eşi kim? Alara Mildon kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ALARA MİLDON KİMDİR?

Alara Mildon, cemiyet hayatının önde gelen çiftlerinden Mert Mildon ve Fatoş Mildon’un tek kızıdır. 14 Ocak 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Alara Mildon, Mildon ailesinin kızı olarak tanınmaktadır.

Mert Mildon ve Fatoş Mildon, Çanakkale’nin köklü ailelerinden Mildon ailesine mensuptur. Bu nedenle Alara Mildon da ailesi üzerinden Çanakkale ile bağlantılı isimler arasında yer almaktadır.

Alara Mildon’un özel hayatı ise özellikle Doğukan Dudaroğlu ile gerçekleştirdiği nişan ve evlilik sonrasında gündeme gelmiştir. Çift, 2022 yılında nişanlanmış, 2023 yılında ise Monaco’da dünyaevine girmiştir. Ancak evlilikleri uzun sürmemiş ve aynı yıl içerisinde boşanmışlardır.

ALARA MİLDON SEVGİLİSİ KİM?

Alara Mildon’un özel hayatı hakkında zaman zaman çeşitli iddialar gündeme gelmektedir. Konuşulanlara göre Alara Mildon’un bir şirketin CEO’su İlhan Sipahi ile aşk yaşadığı iddia edilmektedir.

Ancak bu konuya ilişkin net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle İlhan Sipahi ile ilgili iddia, kesinleşmiş bir ilişki bilgisi olarak değil, konuşulan bir iddia olarak değerlendirilmelidir.

ALARA MİLDON KAÇ YAŞINDA?

Alara Mildon, 14 Ocak 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Verilen bilgilere göre Alara Mildon 26 yaşındadır.

ALARA MİLDON NERELİ?

Alara Mildon, 14 Ocak 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi ise Çanakkale’nin köklü ailelerinden Mildon ailesidir. Mert Mildon ve Fatoş Mildon’un kızı olan Alara Mildon, bu nedenle Çanakkaleli olarak tanınmaktadır.

ALARA MİLDON'UN EVLİLİĞİ

Alara Mildon, Ağustos 2022’de Doğukan Dudaroğlu ile nişanlandı. Genç çiftin nişanı Raffles Otel’de gerçekleşti.

Nişanın ardından Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu, yaklaşık bir yıl sonra Ağustos 2023’te Monaco’da evlendi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu, evliliklerinden kısa bir süre sonra, Aralık ayında boşandı.

Alara Mildon’un şu anda evli olmadığı bilgisi bulunmaktadır.