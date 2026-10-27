Alanya Belediye Batumi maçı hangi kanalda, Alanya Belediye vs Batumi nereden CANLI izlenir?

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Alanya Belediye – Batumi maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Alanya Belediye – Batumi maçının saati, yeri ve yayın bilgileri.

ALANYA BELEDİYE BATUMİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Belediye ile Batumi arasındaki Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası karşılaşması, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYA BELEDİYE BATUMİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. TRT Spor ulusal yayın yapan şifresiz bir kanal olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor; Digiturk’te 56, D-Smart’ta 86, Kablo TV’de 133, Tivibu’da 85 ve Turkcell TV+’ta 70 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ALANYA BELEDİYE BATUMİ MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

ALANYA BELEDİYE BATUMİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 15.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ALANYA BELEDİYE BATUMİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Antalya’nın Alanya ilçesinde plaj futbolu için hazırlanan sahada oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan Alanya’da, Alanya Belediyespor taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.

PLAJ FUTBOLU NASIL OYNANIR?

Plaj futbolu, kum zeminde ve her biri birer kaleci dahil beşer oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanıyor. Maçlar, her biri 12 dakika süren üç periyottan oluşuyor. Akrobatik vuruşların ve bol gollerin sıkça görüldüğü plaj futbolu, son yıllarda dünya genelinde giderek daha fazla ilgi görüyor.

BATUMİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Alanya Belediyespor’un rakibi Batumi, Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki Batum kentini temsil eden bir plaj futbolu kulübü. Gürcü ekip, turnuvada Türk temsilcisi karşısında sürpriz bir sonuç peşinde olacak.