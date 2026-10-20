Al Nassr Neom maçı hangi kanalda, Al Nassr Neom nereden CANLI izlenir?

Al Nassr Neom nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, HT Spor'un YouTube kanalından ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. Suudi Arabistan Pro Lig maçlarının Türkiye'den ücretsiz izlenebilmesi, karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor. Al Nassr - Neom maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

AL NASSR NEOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Neom maçı, HT Spor YouTube ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Suudi Arabistan Pro Lig'in Türkiye'deki yayın seçenekleri, futbolseverlere maçı hem ücretsiz hem de abonelikle izleme imkânı sunuyor.

AL NASSR NEOM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Al Nassr - Neom maçı, HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenlerin ise platforma abone olması gerekiyor.

AL NASSR NEOM NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı ücretsiz izlemek isteyenler, YouTube'da HT Spor kanalına girerek canlı yayına ulaşabiliyor. Yayına bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlardaki YouTube uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Maç ayrıca S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir yayın bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde yayıncıların resmi duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

AL NASSR NEOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak Al Nassr - Neom maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında saat farkı bulunmadığı için karşılaşma Riyad'da da yerel saatle 21.00'de başlayacak.

AL NASSR NEOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Al Nassr'ın iç saha maçlarını oynadığı Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan'ın başkentinde bulunan stadyumda, Al Nassr taraftarlarının takımlarına yoğun destek vermesi bekleniyor.

AL NASSR VE NEOM'UN HEDEFİ 3 PUAN

Suudi Arabistan'ın en köklü ve popüler kulüplerinden biri olan Al Nassr, taraftarı önünde Neom'u mağlup ederek ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son yıllarda dünya futbolunun yıldız isimlerini kadrosuna katan Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in en çok izlenen takımları arasında yer alıyor. Ülkenin kuzeybatısında inşa edilen yeni şehir projesinin adını taşıyan Neom ise Riyad deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.