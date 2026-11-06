Al Ittihad Neom maçı hangi kanalda, Al Ittihad Neom nereden CANLI izlenir?

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Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, ligin 13. haftasındaki tüm karşılaşmaları erteledi. Bu nedenle Al Ittihad Neom maçı bugün oynanmayacak ve herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Al Ittihad Neom maçına ilişkin bilinenler.

AL ITTIHAD NEOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad Neom maçı, bugün herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşma, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçlarının ertelenmesi kararı nedeniyle programdan çıkarıldı.

AL ITTIHAD NEOM MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Evet, Al Ittihad Neom maçı ertelendi. Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, 3 Kasım 2026'da yaptığı açıklamayla ligin 13. haftasındaki tüm karşılaşmaları erteledi. Erteleme kararı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nın tarihini değiştirmesinin ardından lig takviminin yeniden düzenlenmesi kapsamında alındı.

AL ITTIHAD NEOM MAÇI NEREDE OYNANACAKTI?

Al Ittihad ile Neom arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşması, Cidde'deki Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu'nda oynanacaktı. Maçta Al Ittihad ev sahibi olacaktı.

AL ITTIHAD NEOM MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAKTI?

Al Ittihad Neom maçının 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlaması planlanıyordu.

AL ITTIHAD NEOM MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Al Ittihad Neom maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, 13. hafta maçlarının yeni tarihlerinin takvim incelemesi tamamlandıktan sonra duyurulacağını bildirdi. Lig yönetimi, takvimdeki değişiklikleri kulüplerle yapacağı toplantıda görüşecek ve yeni programı bu toplantının ardından kesinleştirecek.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ NEDEN ERTELENDİ?

Suudi Arabistan Pro Ligi yönetimi, Asya Kupası tarihlerinin değişmesinin yerel futbol takviminde ek esneklik sağladığını açıkladı. Yapılan değişikliklerle daha dengeli bir takvim oluşturmanın amaçlandığı belirtildi. AFC, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nı Aralık 2027'ye ertelemişti. 13. haftada Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın Al Hazem deplasmanı da ertelenen maçlar arasında yer aldı.

AL ITTIHAD NERENİN TAKIMI?

Al Ittihad, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin futbol takımı. Ülkenin en köklü kulüplerinden biri olan Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde birçok şampiyonluk kazandı. Kulüp, iç saha maçlarını Cidde'de oynuyor.