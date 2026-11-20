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Al Ahli Al Nassr maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında oynanacak karşılaşma Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Al Ahli Al Nassr maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Al Ahli Al Nassr maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahli Al Nassr maçı, HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI HT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

HT Spor; Digiturk'te 75., D-Smart'ta 79., Tivibu'da 87., Kablo TV'de 227. ve Turkcell TV+'ta 73. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayını ayrıca HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, uydu üzerinden şifresiz yayın yapan HT Spor'da ekrana geleceği için futbolseverler maçı ücretsiz izleyebilecek.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Ahli Al Nassr maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahli Al Nassr maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

AL AHLİ AL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ahli ile Al Nassr arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak.

CİDDE'DE DEV RANDEVU

Al Ahli, kendi sahasında Al Nassr'ı yenerek ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Al Nassr ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ligdeki temposunu korumayı hedefliyor. Ligin güçlü kadrolarının karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği maçlar arasında.