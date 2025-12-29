Aksaray okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Aksaray'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AKSARAY VALİLİĞİ)?

Türkiye genelinde şiddetini artıran kış koşulları, okulların durumunu da gündemin ilk sıralarına taşıdı. 29 Aralık itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı sonrası birçok ilde eğitime ara verilmesiyle birlikte, 30 Aralık 2025 Salı günü için de gözler valiliklerin alacağı yeni kararlara çevrildi. Öğrenciler ve aileler, "Yarın okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Türkiye genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi. Olumsuz hava koşulları özellikle ulaşımda aksamalara yol açarken, öğrenciler ve veliler yeni tatil kararlarını yakından takip etmeye başladı.

30 ARALIK İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI GELİYOR

Kent merkezleri ve ilçelerde aralıklarla süren yoğun kar yağışının ardından bazı il valilikleri, 30 Aralık Salı günü için eğitime ara verildiğini duyurdu. Hava şartlarının seyrine göre yeni kararların da alınabileceği belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin olarak ilgili valilikten henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Valilik tarafından açıklama geldiği takdirde, güncel ve detaylı bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Öğrenci ve velilerin resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.