Aksaray okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı Aksaray okullar tatil mi, Aksaray'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Aksaray Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

AKSARAY HAVA DURUMU

AKSARAY

3 Şubat Salı Aksaray'da Salı günü yer yer kar sağanakları görülecek. Hava sıcaklığı gündüz 3°C iken gece -2°C'ye kadar düşecek.

4 Şubat Çarşamba Güneşli ve açık bir hava beklenen Aksaray'da, sıcaklıklar gündüz 4°C, gece ise -2°C seviyesinde seyredecek.

5 Şubat Perşembe Gökyüzünün bulutlarla kaplanacağı Perşembe günü hava ısınmaya başlıyor. Sıcaklığın gündüz 11°C'ye çıkması, gece ise 1°C olması tahmin ediliyor.

6 Şubat Cuma Hafta sonuna girerken Aksaray'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığının 10°C, gece sıcaklığının ise 2°C civarında kalması bekleniyor.

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.