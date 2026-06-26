Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile karşılaşan Fransa'da Ousmane Dembele, 33 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.
FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Boston'da oynanan mücadeleye Fransız yıldız Ousmane Dembele damga vurdu.
33 DAKİKADA HAT-TRICK
Maça hızlı başlayan Fransa, 29 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele'nin 7, 20 ve 33. dakikada attığı 3 golle skoru ilk yarıda 3-1'e getirmeyi başardı. Dembele, böylece grubun son maçında hat-trick yapıp yıldızlaşarak taraftarlarını sevindirdi.
TURNUVADA 4 GOLÜ VAR
Grubun ilk maçında Senegal ağlarını sarsamayan Dembele, ikinci hafta maçında Irak kalesine 1 gol atmıştı. Dembele, attığı bu gollerle birlikte dördüncü golüne ulaştı.