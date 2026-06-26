Haberler

Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı

Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile karşılaşan Fransa'da Ousmane Dembele, 33 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Boston'da oynanan mücadeleye Fransız yıldız Ousmane Dembele damga vurdu.

33 DAKİKADA HAT-TRICK

Maça hızlı başlayan Fransa, 29 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele'nin 7, 20 ve 33. dakikada attığı 3 golle skoru ilk yarıda 3-1'e getirmeyi başardı. Dembele, böylece grubun son maçında hat-trick yapıp yıldızlaşarak taraftarlarını sevindirdi. 

TURNUVADA 4 GOLÜ VAR

Grubun ilk maçında Senegal ağlarını sarsamayan Dembele, ikinci hafta maçında Irak kalesine 1 gol atmıştı. Dembele, attığı bu gollerle birlikte dördüncü golüne ulaştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Amedspor'da günün ikinci transferi

Amedspor'da imzalar üst üste! Bir yıldız isim daha az önce açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...

Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkıya dikkat çekici

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti