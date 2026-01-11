Haberler

Aksaray okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Aksaray okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Aksaray'da okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Aksaray'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Aksaray Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

12 Ocak Pazartesi Aksaray okullar tatil mi, Aksaray'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Aksaray Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

AKSARAY HAVA DURUMU

Aksaray'da 5 Günlük Hava Durumu: Soğuk ve Yağışlı Günler Geliyor

Aksaray'da 12–16 Ocak tarihleri arasında kış koşulları etkisini sürdürüyor. Hafta boyunca soğuk hava, yer yer yağış ve gece saatlerinde don riski öne çıkıyor.

12 Ocak Pazar

Kent genelinde hava parçalı bulutlu. Gün içerisinde sıcaklıklar 9–11 derece civarında seyrediyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili olurken, buzlanma riski dikkat çekiyor.

13 Ocak Pazartesi

Aksaray'da hava çok bulutlu. Gündüz sıcaklıkları bir miktar yükselerek 14–16 dereceye kadar çıkıyor. Gece saatlerinde sıcaklık hızla düşüyor ve don ihtimali artıyor.

14 Ocak Salı

Bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar yeniden düşüşe geçerek gündüz 9–11 derece seviyelerine geriliyor. Rüzgar zaman zaman etkili olurken, soğuk hava hissedilir şekilde artıyor.

15 Ocak Çarşamba

Kentte karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Günlük en yüksek sıcaklık 4–6 derece civarında. Gece saatlerinde don ve buzlanma riski yüksek.

16 Ocak Perşembe

Hava kapalı ve soğuk. Yağış beklentisi azalırken, sıcaklıklar düşük seyretmeye devam ediyor. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşebiliyor.

Genel Değerlendirme:

Aksaray'da hafta boyunca kış şartları etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde don, buzlanma ve olası kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

