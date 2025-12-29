Akın Topal'ın mesleği, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgileri merak edildi. Hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi araştırılıyor. Peki, Akın Topal kimdir, Akın Topal mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

NELER OLDU?

Futbolda 'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Timur ifadesinin devamında "Fatih Kulaksız'ı daha önceden 2 kere görmüştüm. Fatih ile hiçbir ticari ilişkim olmamakla beraber, Murat ile ifademde belirttiğim gayrimenkul alımı haricinde ticari ilişkim yoktur. 2021–2022 yıllarında üzerime kayıtlı olan arsaları şirkete devrettim. Üzerime kayıtlı 40 adet şirket bulunmaktadır. 2021–2022 yıllarından sonra da şahsım adına yer alıp, daha sonra işlemleri gerçekleştirerek elde edilen tutarları şirkete aktardığım olmuştur. En son birkaç ay önce üzerime kayıtlı arsayı şirkete devrettim. Hesabıma yatan paralar otomatik olarak şirket hesabına geçiyordu. Şahsi hesabıma aktarılan paralar, şirketin arsaya ilişkin projesi neticesinde satış yapmamıza ilişkindir" dedi.

İfadenin devamında Timur "2023 yılında ve bundan yaklaşık 5–6 ay önce Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarım denetlendi. Basit sözleşme maddeleri hataları dışında bir sorun görülmedi. Bununla ilgili bakanlık yazılarımız bulunmaktadır. 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağlar olarak görülse de, aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar, almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kâr dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Ortağı olduğum Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. üzerinden 2024–2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon TL civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'da gönderildiği tespit olunmuş ise de, ben bunu hatırlamıyorum. Topal hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar. Topal'ın firmalarının adı Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkul'dür. Topal ile yaklaşık 3–4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Nef 22 projesi kapsamında dükkanların satış işlemleri Hasan Peker'e aitti. Biz proje sahibi olduğumuz için taşınmaz satış vaadi sözleşmesini biz yapıyorduk, ancak buradan alınacak para bize ait değildi. Volkan Altunbaş isimli şahıs Hasan Peker'e tekne satmış, karşılığında da bu projeden dükkan satın alacaktı. Volkan Altunbaş, tekneyi Hasan Peker'e sattığı dönemde Volkan'ın akrabaları miras sebebiyle mal kaçırıldığından bahisle bu teknenin üzerine tedbir koydurdular. Bundan kaynaklı olarak Hasan PEKER bu dükkân satımından tapu devrini bekletti. Bu tedbir kaldırımı yaklaşık 2 yıl sürdü. Tedbir kalktıktan sonra tapunun verilip verilmediğini hatırlamıyorum ancak verilmiş olması gerekir; çünkü bu kez de yerlerin değerinin düştüğünden bahisle tapu iptal ve tescil davası açtı, o davayı da kaybetti" dedi.

AKIN TOPAL KİMDİR?

Erden Timur'un ifadesinde yer alan bilgilere göre Akın Topal, müteahhitlik alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak öne çıkıyor. İnşaat sektöründe aktif olan Topal'ın, farklı projelerde uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğu belirtiliyor.

Akın Topal'ın, Erden Timur'un çocukluk arkadaşı olduğu ifade edilirken, bu dostluğun ilerleyen yıllarda ticari bir iş birliğine dönüştüğü vurgulanıyor. İkilinin geçmişe dayanan ilişkilerinin, iş dünyasında da karşılık bulduğu aktarılıyor.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu iş birlikleri, tamamen ticari çerçevede yürütüldü. İnşaat projelerinde taşeronluk hizmetleri üzerinden geliştirilen bu ilişkilerin, sektörün olağan işleyişi içinde gerçekleştiği ifade edildi.