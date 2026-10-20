Ake sakatlandı mı, Nathan Ake Galatasaray maçında oynayacak mı?

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Slavia Prag karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Ake, karşılaşmanın 21. dakikasında yerini Kojo Oppong’a bıraktı. Deneyimli stoperin sakatlığının boyutu, yapılacak MR çekiminin ardından netlik kazanacak. Gözler şimdi Ake’nin yaklaşan Galatasaray derbisine yetişip yetişemeyeceğine çevrildi. İşte Nathan Ake’nin sakatlığına dair bilinenler.

AKE SAKATLANDI MI?

Evet, Nathan Ake Slavia Prag maçında sakatlık yaşadı. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bir köşe vuruşunun ardından topun olmadığı bölgede yerde kalan Hollandalı savunmacı için hakem oyunu durdurdu. Sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Ake’nin mücadeleye devam edemeyeceğine karar verildi.

AKE’NİN YERİNE KİM GİRDİ?

Fenerbahçe teknik heyeti, sakatlanan Ake’nin yerine 21. dakikada Kojo Oppong’u oyuna dahil etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Oppong, savunmada Ake’nin bıraktığı boşluğu doldurmak için sahaya girdi.

AKE’NİN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Ake’nin sakatlığının türü ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil. Deneyimli oyuncunun sağlık durumu, kendisine yapılacak MR çekiminin ardından netlik kazanacak. Fenerbahçe’nin, tetkiklerin ardından oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

NATHAN AKE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ake’nin Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği, MR sonuçlarına bağlı olarak belli olacak. Sakatlığın hafif çıkması halinde Hollandalı stoperin derbiye yetiştirilmesi için çalışma yapılabileceği, daha ciddi bir durumun ortaya çıkması halinde ise Fenerbahçe’nin dev maçta savunmada önemli bir eksikle sahaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüpten gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

FENERBAHÇE SAVUNMASINDA KRİTİK İSİM

Slavia Prag maçında Skriniar ile birlikte savunmanın merkezinde görev yapan Ake, Fenerbahçe’nin arka hattındaki en deneyimli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Hollandalı oyuncunun olası yokluğu, teknik heyetin derbi öncesinde savunma planlamasında değişikliğe gitmesini gerektirebilir.