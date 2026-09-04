AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen'in kızı öldü mü, neden öldü? Fatma Zehra Önen kaç yaşında, neden vefat etti?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in hayatını kaybetmesiyle birlikte genç ismin yaşamı ve vefat nedeni araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmış ve son olarak yoğun bakımda takip edilmişti. Fatma Zehra Önen neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Fatma Zehra Önen'in vefatıyla ilgili bilgiler...

FATMA ZEHRA ÖNEN VEFAT MI ETTİ?

Evet. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanan Önen, hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FATMA ZEHRA ÖNEN NEDEN VEFAT ETTİ?

Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. İstanbul'da tedavisi devam eden Önen, son olarak yoğun bakımda takip edildi. 23 yaşındaki Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatına neden olan rahatsızlığın ise geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunu olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" dedi.

KURTULMUŞ DA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Zehra Önen için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen’in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.