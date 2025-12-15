Haberler

3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı?

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı, kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın gündemine oturdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu 3 bin kişilik istihdam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu istihdamı alanında yılın en dikkat çeken adımlarından birini attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce müjdesini verdiği 3 bin yeni personel alımı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla resmiyet kazandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı takvimi netleşti. Başvuru süreci 15 Aralık tarihinde başlayacak ve 26 Aralık günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını:

e-Devlet sistemi üzerinden

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla

https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

adresinden gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Değerlendirme Süreci

Başvuruların tamamlanmasının ardından;

Belgelerin incelenmesi

Şartları sağlayan adayların belirlenmesi

İlgili pozisyonlar için değerlendirme süreçleri

Bakanlık tarafından yürütülecek. Sonuçların yine Kariyer Kapısı ve Bakanlığın resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların hem genel memuriyet şartlarını hem de pozisyona özel kriterleri taşıması gerekiyor.

Genel Başvuru Şartları

Adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl veya beden sağlığı sorunu bulunmamak

Eğitim ve KPSS Şartı

Alım yapılacak kadrolara göre lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak

Bazı pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranırken, bazı unvanlarda KPSS'siz alım yapılabileceği belirtiliyor

Adayların, başvuracakları kadronun özel niteliklerini dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri de kadro dağılımı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, personel alımının hangi alanlarda yoğunlaşacağına dair önemli ipuçları paylaşıldı.

Hangi Alanlarda Personel Alınacak?

3 bin kişilik alımın;

Sosyal hizmet uzmanı

Psikolog

Çocuk gelişimci

Sosyolog

Büro personeli

Destek personeli

gibi farklı unvanlarda yapılması bekleniyor. Kadro dağılımının, bakanlığın hizmet ihtiyaçlarına ve illere göre planlandığı ifade ediliyor.

Detaylı Kadro Listesi Nereden Öğrenilecek?

Kadro sayıları ve pozisyon bazlı dağılım;

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi

üzerinden adaylarla paylaşılacak. Uzmanlar, adayların başvuru sırasında tercih yapmadan önce ilan metnini dikkatlice okumalarını öneriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
title