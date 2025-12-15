3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı?
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu istihdamı alanında yılın en dikkat çeken adımlarından birini attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce müjdesini verdiği 3 bin yeni personel alımı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla resmiyet kazandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı takvimi netleşti. Başvuru süreci 15 Aralık tarihinde başlayacak ve 26 Aralık günü saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını:
e-Devlet sistemi üzerinden
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla
https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
adresinden gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
Değerlendirme Süreci
Başvuruların tamamlanmasının ardından;
Belgelerin incelenmesi
Şartları sağlayan adayların belirlenmesi
İlgili pozisyonlar için değerlendirme süreçleri
Bakanlık tarafından yürütülecek. Sonuçların yine Kariyer Kapısı ve Bakanlığın resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların hem genel memuriyet şartlarını hem de pozisyona özel kriterleri taşıması gerekiyor.
Genel Başvuru Şartları
Adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl veya beden sağlığı sorunu bulunmamak
Eğitim ve KPSS Şartı
Alım yapılacak kadrolara göre lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak
Bazı pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranırken, bazı unvanlarda KPSS'siz alım yapılabileceği belirtiliyor
Adayların, başvuracakları kadronun özel niteliklerini dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri de kadro dağılımı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, personel alımının hangi alanlarda yoğunlaşacağına dair önemli ipuçları paylaşıldı.
Hangi Alanlarda Personel Alınacak?
3 bin kişilik alımın;
Sosyal hizmet uzmanı
Psikolog
Çocuk gelişimci
Sosyolog
Büro personeli
Destek personeli
gibi farklı unvanlarda yapılması bekleniyor. Kadro dağılımının, bakanlığın hizmet ihtiyaçlarına ve illere göre planlandığı ifade ediliyor.
Detaylı Kadro Listesi Nereden Öğrenilecek?
Kadro sayıları ve pozisyon bazlı dağılım;
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi
üzerinden adaylarla paylaşılacak. Uzmanlar, adayların başvuru sırasında tercih yapmadan önce ilan metnini dikkatlice okumalarını öneriyor.