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Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) başkan vekilliği görevinde bulunmuş isimlerden biridir. Şahin'in adı, 29 Eylül 2026 tarihinde “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonla gündeme geldi. Peki, Ahmet Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Şahin'in MHK'deki görevi nedir? Detaylar haberimizde.

AHMET ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şahin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili olarak yer aldı.

Soruşturmanın merkezinde bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları bulunuyor. Soruşturmanın 15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusunun ardından başlatıldığı belirtildi.

AHMET ŞAHİN'İN MHK'DEKİ GÖREVİ NEDİR?

Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda eski Başkan Vekili olarak görev yaptı. 29 Eylül 2026 tarihinde yürütülen soruşturmayla ilgili açıklanan gözaltı listesinde de “TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin” ifadesi kullanıldı.

AHMET ŞAHİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahmet Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları araştırılıyor.

Verilen bilgilere göre soruşturmanın ilk başvurusu 15 Eylül 2025 tarihinde yapıldı. Müşteki başvurusunun ardından genişletilen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları incelendi.

Soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Ahmet Şahin'in gözaltına alınmasının gerekçesi, soruşturma kapsamında incelenen mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla bağlantılı olarak yürütülen adli süreçtir. Bu aşamada söz konusu hususlar soruşturma konusu iddialar olarak yer almaktadır.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbolun, vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin, futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.

Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.