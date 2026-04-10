Ahmet Olmuştur kimdir? Yeni THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türk Hava Yolları’nda (THY) üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken bir görev değişikliği gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Bilal Ekşi’nin emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, halihazırda Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Olmuştur yeni Genel Müdür olarak atandı. Peki, Ahmet Olmuştur kimdir? THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

YENİ THY GENEL MÜDÜRÜ AHMET OLUŞTUR KİMDİR?

Ahmet Olmuştur, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İşletme İdaresi yüksek lisansını uluslararası bir eğitim modeliyle sürdürmüştür. Bu kapsamda New York’ta Long Island University, Londra’da European Business School ve Paris’te Pôle Universitaire Léonard de Vinci’de dönüşümlü eğitim alarak uluslararası bir akademik deneyim kazanmıştır.

İş hayatına 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak adım atan Olmuştur, lisansüstü eğitiminin ardından yeniden şirkete katılarak Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda Uçuş Analisti olarak görev yapmıştır. Kariyerinin devamında aynı birim içinde Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı gibi kritik pozisyonlarda bulunmuştur.

2014 yılından itibaren Türk Hava Yolları bünyesinde farklı görevler üstlenen Olmuştur, 2023 yılına kadar Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2023 itibarıyla ise Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görevine devam etmiş; uçuş ağı planlaması, fiyatlandırma stratejileri, satış-pazarlama süreçleri, müşteri deneyimi, Miles&Smiles sadakat programı ve kurumsal iletişim alanlarında sorumluluk üstlenmiştir.

Ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı yönetimi ve DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi üyeliği gibi görevlerde de bulunmuştur.

AHMET OLUŞTUR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Olmuştur, 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

AHMET OLUŞTUR NERELİ?

Ahmet Olmuştur, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatının ilk yıllarını da İstanbul’da geçirmiştir. Kariyer ve akademik yaşamının temelini İstanbul merkezli olarak şekillendirmiştir.

AHMET OLUŞTUR EVLİ Mİ?

Ahmet Olmuştur evlidir ve üç çocuk babasıdır.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yönetim kurulu değişikliklerine ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:

"Ortaklığımız İcra Komitesi Başkanı ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Bolat emekli olmak, İcra Komitesi Üyesi Ramazan Sarı istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmışlardır. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca münhal bulunan İcra Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Murat Şeker'in, münhal bulunan İcra komitesi Üyeliklerine Sayın Ahmet Olmuştur ve Sayın Metin Gülşen'in atanmalarına karar verilmiştir."

Genel Müdürlük değişimine ilişkin açıklamada ise şu ifadeler yer almıştır:

"Ortaklığımızda Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Bilal Ekşi'nin emekli olarak ayrılması sebebiyle Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet Olmuştur'un Genel Müdür olarak atanmasına; Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapan Sayın Metin Gülşen'in Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanmasına; Satış Başkanı (1.Bölge) olarak görev yapan Sayın Harun Baştürk'ün Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Sayın Bilal Ekşi'ye Ortaklığımıza yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Sayın Ahmet Olmuştur'a, Sayın Metin Gülşen'e ve Sayın Harun Baştürk'e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz"

Bu açıklamalarla birlikte Türk Hava Yolları’nda üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir yeniden yapılanma süreci resmen duyurulmuştur.