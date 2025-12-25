Ahmet Gülüm kimdir, neden gözaltına alındı? Ahmet Gülüm kaç yaşında, nereli?

Ahmet Gülüm, futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adından söz ettiriyor. Gözaltı kararının ardından "Ahmet Gülüm kimdir?", "Neden gözaltına alındı?" ve "Kaç yaşında, nereli?" soruları gündemin merak edilen başlıkları arasına girdi. Soruşturmadaki rolü ve futbol dünyasındaki bağlantıları, kamuoyunda tartışılan konular arasında yer alıyor.

AHMET GÜLÜM KİMDİR?

Ahmet Gülüm, futbolda şike ve bahis iddiaları soruşturması kapsamında adı geçen eski futbol ve spor camiası ile ilişkili kişiler arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturma gizliliğini ihlal suçlarıyla ilgisi olduğu değerlendirilen isimlerden biridir.

AHMET GÜLÜM GÖZALTINA MI ALINDI?

Ahmet Gülüm 25 Aralık itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AHMET GÜLÜM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahmet Gülüm, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek ve soruşturma gizliliğini ihlal etmek suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu kapsamda eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal ile birlikte işlemleri yürütüldü.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ahmet Gülüm'ün yanı sıra;

Lütfi Arıboğan (Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili)

İlhan Helvacı

Ebru Köksal

toplam dört kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.