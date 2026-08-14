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Ahmet Baran Yazgan evli mi? Ahmet Baran Yazgan'ın eşi Güliz Yazgan kimdir?

Ahmet Baran Yazgan evli mi? Ahmet Baran Yazgan'ın eşi Güliz Yazgan kimdir?
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın özel hayatı merak konusu oldu. “Ahmet Baran Yazgan evli mi?” ve “Ahmet Baran Yazgan’ın eşi Güliz Yazgan kimdir?” soruları araştırılırken, çiftin iki çocuk sahibi olduğu bilgisi öne çıkıyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın özel hayatı da kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yazgan’ın evli olup olmadığı ve eşi Güliz Yazgan’ın kim olduğu araştırılıyor. Resmi kaynaklarda Yazgan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi yer alırken, eşi Güliz Yazgan hakkında kamuya açık biyografik bilgiler oldukça sınırlı. Peki,  Ahmet Baran Yazgan'ın eşi Güliz Yazgan kimdir? Detaylar...

AHMET BARAN YAZGAN EVLİ Mİ?

Ahmet Baran Yazgan evlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayımlanan özgeçmiş bilgilerinde Yazgan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtiliyor.

Yazgan’ın eşi Güliz Yazgan’dır. Çiftin Onur Yağmur Yazgan ve Kaya Yazgan isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Yazgan’ın özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler ağırlıklı olarak bu bilgilerle sınırlıdır.

Ahmet Baran Yazgan, 1987 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından iç mimarlık alanında öğrenim gördü ve iş hayatında aile şirketinin yanı sıra özel hastane ve otel yönetimlerinde görev aldı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Edirne Belediye Meclis Üyesi seçilen Yazgan, 2023 genel seçimlerinin ardından 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

AHMET BARAN YAZGAN'IN EŞİ GÜLİZ YAZGAN KİMDİR?

Ahmet Baran Yazgan'ın eşi Güliz Yazgan hakkında kamuya açık ve doğrulanabilir biyografi bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Güliz Yazgan’ın yaşı, mesleği, eğitim hayatı veya özel yaşamına ilişkin teyit edilmemiş bilgileri aktarmak doğru değildir.

2013 yılında Edirne’de yayımlanan bir haberde Baran Yazgan ile Güliz Üzel’in düzenlenen düğün töreniyle evlendiği bilgisi yer almıştır. Haberde Güliz Üzel’in Celil ve Güler Üzel’in kızı olduğu belirtilmiştir.

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