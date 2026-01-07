Ağrı Valisi kim oldu? Yeni Ağrı Valisi Önder Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı iline yeni vali atandı. Yeni Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Ağrı Valisi Önder Bozkurt nereli, kaç yaşında? Ağrı Valisi kim oldu?

AĞRI VALİ ATAMASI YAPILDI!

İŞTE KARARNAME:



AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yayladağı'nda tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini yaptı. 2004 yılında Hatay Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. 2005-2006 yılları arasında 9 ay süreyle yurtdışı eğitimini İngiltere'nin Manchester Üniversitesinde tamamladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başlayan doktora çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürerek 28.07.2020 yılında mezun oldu. Adana/Saimbeyli, Bilecik/İnhisar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği ve ardından 2007-2008 yıllarında Kütahya/Pazarlar ve 2008-2010 yıllarında ise Elazığ/Maden Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığı görevine, 2013 yılında Sakarya İli Söğütlü İlçe Kaymakamlığına atandı. Ardından 2015 yılı yaz kararnamesiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü, 18/08/2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak, 08/08/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişi olarak, 11.01.2023 Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı olarak, 18.10.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.