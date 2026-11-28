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Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki karşılaşma 28 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun yayın programı Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak. Gecenin ana mücadelesinde Kabayel ile Hysa'nın 29 Kasım Pazar gününe bağlanan gece yaklaşık 00.30-01.00 saatlerinde ringe çıkması bekleniyor. Karşılaşma DAZN platformundan canlı yayınlanacak. İşte Agit Kabayel maçına ilişkin merak edilen detaylar…

AGİT KABAYEL MAÇI NE ZAMAN?

Agit Kabayel ile Nelson Hysa arasındaki WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu karşılaşması 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek. İki namağlup boksör, Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya gelecek.

Kabayel, karşılaşmada WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu kemerini ilk kez savunmaya çalışacak. Rakibi Nelson Hysa da profesyonel kariyerindeki yenilgisiz serisini sürdürmek için mücadele edecek.

AGİT KABAYEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Boks gecesinin yayın ve alt kart programı Türkiye saatiyle 18.00 civarında başlayacak. Ana kartın ise yaklaşık 20.45'te başlaması planlanıyor.

Gecenin merakla beklenen Agit Kabayel-Nelson Hysa ana mücadelesinde ring yürüyüşlerinin Türkiye saatiyle 00.30-01.00 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Alt kart karşılaşmalarının süresine bağlı olarak ana maçın başlama saatinde değişiklik yaşanabilir.

AGİT KABAYEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Agit Kabayel-Nelson Hysa karşılaşması Türkiye'de DAZN platformundan canlı yayınlanacak. Organizasyonun ana kart yayınını takip etmek isteyen boksseverlerin DAZN üzerinden erişim sağlaması gerekiyor.

DAZN'ın duyurusuna göre ön karşılaşmaların bir bölümü ücretsiz olarak platform ve resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Ana kart ise ücretli yayın kapsamında izlenebilecek.

AGİT KABAYEL'İN RAKİBİ NELSON HYSA KİMDİR?

Agit Kabayel'in rakibi Nelson Hysa, Arna2ut boksör olarak profesyonel kariyerini sürdürüyor. Kariyerinde henüz mağlubiyet yaşamayan Hysa, güçlü nakavt istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Kabayel de profesyonel kariyerinde yenilgi yüzü görmedi. 27 galibiyetinin 19'unu nakavtla elde eden WBC şampiyonu, Düsseldorf'taki mücadelede hem unvanını korumayı hem de namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

AGİT KABAYEL-NELSON HYSA MAÇI NEREDE YAPILACAK?

Agit Kabayel-Nelson Hysa karşılaşmasına Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena ev sahipliği yapacak. Ağır sıklet kategorisindeki dünya şampiyonluğu mücadelesinin çok sayıda boksseveri tribünlerde buluşturması bekleniyor.