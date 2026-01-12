Haberler

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği, 13 Ocak Salı günü için kar tatili açıklaması yapması bekleniyor. İlgili açıklama, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Afyonkarahisar okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Afyonkarahisar'da okul yok mu?

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Salı günü okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor. Afyonkarahisar'daki öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU
Afyonkarahisar'da Kar Etkisini Sürdürüyor, Soğuk Hava Hafta Boyunca Hissedilecek

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde soğuk ve karlı hava etkisini sürdürüyor. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren başlayan hafif kar yağışı, gece boyunca ve Salı sabahına kadar aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklığı bu süreçte 0 ile -4 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüksek, rüzgârın ise zaman zaman 30–35 km/saat hızına ulaşması bekleniyor.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte hava çok bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar düşerken rüzgâr hızında azalma görülecek.

Afyonkarahisar okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Afyonkarahisar'da okul yok mu (AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 günlük tahmine göre, Salı günü hafif kar yağışlı geçecek olan hava, Çarşamba gününden itibaren yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Çarşamba günü sıcaklık -9 ile 4 derece, Perşembe günü -3 ile 5 derece, Cuma günü -1 ile 7 derece, Cumartesi günü ise 0 ile 8 derece arasında değişecek.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını isterken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında kademeli bir artış yaşanacağını belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

