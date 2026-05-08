Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Burcu Köksal Ak Parti'ye geçti mi?

Türkiye siyasetinde son günlerde en çok konuşulan gelişmelerden biri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın siyasi kariyerine ilişkin aldığı yeni karar oldu. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan ve partinin önemli isimleri arasında gösterilen Köksal, yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılma kararı aldığını duyurdu. Peki, Burcu Köksal Ak Parti'ye geçti mi? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Detaylar...

BURCU KÖKSAL AK PARTİ’YE GEÇTİ Mİ?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılma kararı aldığını açıkladı. Günlerdir Ankara kulislerinde konuşulan siyasi geçiş iddiaları, Köksal’ın yaptığı açıklamayla doğrulanmış oldu.

Köksal, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede kararını kendi iradesiyle aldığını vurguladı. Açıklamasında herhangi bir baskı altında olmadığını belirten Köksal, sürecin tamamen siyasi değerlendirmeler sonucunda şekillendiğini ifade etti.

Siyasi kariyerinin büyük bölümünü CHP çatısı altında sürdüren Burcu Köksal, uzun yıllar milletvekilliği ve parti yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP’den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmişti. AK Parti’ye katılım sürecinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak yetişen Köksal, eğitim hayatının tamamını doğduğu şehirde sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İstanbul’a gitti.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burcu Köksal, eğitimini tamamlamasının ardından memleketi Afyonkarahisar’a dönerek avukatlık mesleğine başladı. 8 Mart 2004 tarihinde aktif olarak avukatlık yapmaya başlayan Köksal, uzun yıllar hukuk alanında çalışmalar yürüttü.

Sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Burcu Köksal; Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Tüketiciyi Koruma Derneği’nde görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Köksal, 26 Haziran 2015 tarihinde televizyon programcısı Yasin Köksal ile evlendi. Burcu Köksal’ın bir oğlu bulunuyor.

BURCU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

18 Ocak 1980 tarihinde dünyaya gelen Burcu Köksal, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

BURCU KÖKSAL NERELİ?

Burcu Köksal, Afyonkarahisarlıdır. Doğumunu, eğitim hayatını ve meslek yaşamının önemli bölümünü Afyonkarahisar’da sürdüren Köksal, siyasi kariyerini de büyük ölçüde memleketinde şekillendirdi.

SİYASİ HAYATI VE MECLİS KARİYERİ

Burcu Köksal’ın aktif siyasi hayatı 2007 yılında başladı. Aynı yıl Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı oldu.

2015 yılında gerçekleştirilen Haziran ve Kasım genel seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Böylece 25 ve 26. dönemlerde milletvekilliği yaptı.

2018 genel seçimleri öncesinde CHP’den ayrılan 15 milletvekiliyle birlikte İYİ Parti’ye geçen Köksal, bu süreçte İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesi için destek veren isimler arasında yer aldı. Daha sonra 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklamayla yeniden CHP’ye döndü.

2018 seçimlerinde 27. dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Burcu Köksal, 2023 genel seçimlerinde de milletvekili seçildi. Aynı dönemde CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üç grup başkanvekilinden biri olarak görev yaptı.

AFYONKARAHİSAR’DA SEÇİM SONUCU

2024 yerel seçimleri Burcu Köksal’ın siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. CHP adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

Bu sonuçla birlikte CHP, 74 yıl aradan sonra Afyonkarahisar Belediyesi’ni kazanmış oldu. Burcu Köksal ayrıca şehrin ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti.

Son dönemde ise CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılma kararıyla yeniden Türkiye gündeminin en çok konuşulan siyasi isimlerinden biri haline geldi.