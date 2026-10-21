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Avukat Afşin Hatipoğlu, Sözcü TV yayınında bulunduğu sırada tehdit edildiğini ve kendisinden 5 milyon lira istendiğini açıklamasının ardından gündeme geldi. Yaşadıklarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini bildirdi. Peki, Afşin Hatipoğlu kimdir? Avukat Afşin Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AFŞİN HATİPOĞLU KİMDİR?

Afşin Hatipoğlu, hukuk ve taşınmaz hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir avukat, akademik çalışmalar yürüten bir hukukçu ve televizyon programı sunucusudur. 1980 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Hatipoğlu, eğitim hayatının ardından kamu kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Hatipoğlu, daha sonra memurluktan ayrılarak İstanbul'da serbest avukatlık yapmaya başladı.

Meslek hayatı boyunca hukuk alanında eğitimler veren ve sınavlara yönelik kitaplar yayımlayan Hatipoğlu, taşınmaz hukuku üzerine televizyon programı hazırlayıp sundu. 2020 yılından itibaren KRT TV ekranlarında taşınmaz hukuku alanındaki programını yürütmeye başlayan Hatipoğlu, aynı yıl Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkan Vekilliği görevine getirildi. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Gayrimenkul Akademisinin koordinatörlüğünü de üstlendi.

Hatipoğlu, son olarak Sözcü TV yayınında bulunduğu sırada tehdit edildiği ve kendisinden para istendiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadıklarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini belirtti.

AVUKAT AFŞİN HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Afşin Hatipoğlu, 1980 yılında doğdu. Doğum yılı esas alındığında 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

AFŞİN HATİPOĞLU NERELİ?

Afşin Hatipoğlu, Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. Babasının görevi nedeniyle ilkokul eğitimini üç farklı şehirde ve beş farklı okul sınıfında sürdürdü. Ortaokul ve lise eğitimini ise Bafra Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim ve meslek hayatının sonraki dönemlerinde farklı şehirlerde bulunan kurumlarda çalışan Hatipoğlu, kamu görevlerinin ardından İstanbul'da serbest avukatlık yapmaya başladı. Taşınmaz hukuku alanındaki çalışmaları ve televizyon programları da mesleki faaliyetleri arasında yer aldı.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Afşin Hatipoğlu, ilk lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci lisans eğitimini aldı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanında yaptı.

Hatipoğlu'nun üzerinde çalıştığı tezlerden biri, “Azerbaycan'da Milliyetçilik Hareketleri ve Himmet Partisi” başlığını taşıyor. Söz konusu tez üzerindeki çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

İngilizce ve başlangıç düzeyinde İtalyanca bilen Hatipoğlu, eğitim hayatının yanı sıra hukuk alanındaki mesleki ve akademik çalışmalarını da sürdürdü.

KAMU GÖREVİNDEN SERBEST AVUKATLIĞA UZANAN MESLEK HAYATI

Afşin Hatipoğlu, iş hayatına 2007 yılında Adana'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu memuru olarak başladı. Daha sonra Maliye Bakanlığına bağlı olarak milli emlak memurluğu görevini üstlendi.

Kamu sınavını kazanmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bölge müfettişliği görevine başlayan Hatipoğlu, sonraki dönemde aynı genel müdürlük bünyesinde uzman yardımcısı olarak atandı. Bu görev sırasında hazırladığı “Taşınmaz Niteliklerinin Standartlaştırılması” başlıklı tezle Tapu Kadastro Uzmanı unvanını aldı.

2017 yılına kadar kamu görevlerinde bulunan Hatipoğlu, aynı yıl memurluktan istifa ederek İstanbul'da serbest avukatlık yapmaya başladı. Böylece meslek hayatında kamu görevinden hukuk alanındaki bağımsız çalışmalarına uzanan yeni bir dönem başladı.

HUKUK EĞİTİMİ, KİTAPLARI VE DERNEK ÇALIŞMALARI

Afşin Hatipoğlu, 2012-2017 yılları arasında hukuk alanında eğitim faaliyetlerinde bulundu. Kendi kurumunun yanı sıra çeşitli özel dershanelerde ve sendikalarda dersler verdi. Eğitim verdiği konular arasında Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Hukuk Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere farklı hukuk alanları yer aldı.

Hatipoğlu'nun sınavlara yönelik yayımlanmış dört farklı kitabı bulunuyor. Bunun yanında Tapu Kadastro Spor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli dernek ve vakıflarda başkanlık ve yöneticilik görevlerini üstlendi.

2020 yılında gerçekleştirilen kongrede Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkan Vekilliği görevine getirilen Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında üniversite bünyesinde Gayrimenkul Akademisini kurdu. Akademinin koordinatörlüğünü yürütmeye başladı.

TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE TAŞINMAZ HUKUKU ÇALIŞMALARI

Afşin Hatipoğlu, 2020 yılından itibaren KRT TV ekranlarında taşınmaz hukuku alanında bir program hazırlayıp sunmaya başladı. Bu program aracılığıyla mesleki çalışmalarını televizyon yayıncılığıyla bir araya getirdi.

Hatipoğlu'nun mesleki faaliyetleri arasında avukatlığın yanı sıra taşınmaz hukuku alanındaki çalışmalar, hukuk eğitimi ve akademi koordinatörlüğü de bulunuyor.

AFŞİN HATİPOĞLU NEDEN GÜNDEMDE?

Afşin Hatipoğlu, Sözcü TV'de katıldığı bir yayın sırasında tehdit edildiğini ve kendisinden 5 milyon lira istendiğini açıklaması üzerine gündeme geldi. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma akşamı yayında bulunduğu sırada +63 ile başlayan bir telefon numarasından arandığını, yayında olduğu için çağrıyı cevaplayamadığını ve daha sonra kendisine mesaj gönderildiğini belirtti.

Hatipoğlu'nun açıklamasına göre mesajda, Daltonlar örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen bir kişinin adı verilerek yayını terk etmesi istendi. Söz konusu numarayı engellediğini aktaran Hatipoğlu, daha sonra +62 ile başlayan başka bir numaradan arandığını ifade etti.

Hatipoğlu, arayan kişinin kendisini tanıttığını ve Daltonlar örgütünün liderinden izin aldığını söylediğini öne sürdü. Açıklamasında, kendisine 5 milyon lira ceza kesildiğinin ve bu parayı ödememesi durumunda öldürüleceğinin söylendiğini kaydetti.