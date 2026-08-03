Adnan Süvari kimdir, hangi takımlarda oynadı? Süper Lig 2026-2027 sezonunun adı neden Adnan Süvari?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Süper Lig sezonuna ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, yeni sezon "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanacak. Federasyon, Türk futboluna unutulmaz katkılar sunan teknik adamlar ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla sürdürülen sezon isimlendirme uygulaması kapsamında bu yıl Adnan Süvari'nin adının yaşatılacağını açıkladı. Kararın ardından futbolseverler, Süper Lig 2026-2027 sezonunun adı Adnan Süvari? ve Adnan Süvari kimdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

SÜPER LİG 2026-2027 SEZONUNUN ADI ADNAN SÜVARİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna önemli katkılar sağlayan teknik direktörler ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmeye devam edildiği belirtildi.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski millî futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun '2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu' adıyla oynatılmasına karar vermiştir. 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."

Bu karar doğrultusunda Süper Lig'in yeni sezonu resmi olarak Adnan Süvari Sezonu adıyla düzenlenecek.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

Adnan Süvari, 1926 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Türk futbolunda hem teknik direktör hem de futbol yöneticisi olarak önemli görevlerde bulunan Süvari, teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı.

Daha sonra Göztepe'nin başına geçen Adnan Süvari, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı. Yönetimindeki Göztepe;

1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükseldi.

1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Bu başarıyla Adnan Süvari, bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör olarak Türk futbol tarihine geçti.

Göztepe, Adnan Süvari döneminde ayrıca;

2 Türkiye Kupası,

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Adnan Süvari, 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki teknik direktörlük görevini sürdürürken aynı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi.

Teknik adamlık kariyerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Süvari;

1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda görev aldı.

1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde TFF Asbaşkanı olarak görev yaptı.

1980 yılında ise Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alarak Türk futboluna federasyon çatısı altında da hizmet verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla birlikte, 2026-2027 sezonu "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanacak ve Adnan Süvari'nin Türk futboluna yaptığı katkılar sezon boyunca bu isimle yaşatılacak.