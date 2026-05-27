Adnan Beker, iş dünyasındaki faaliyetleri, sivil toplum görevleri ve siyasi kariyeriyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde yürüttüğü ticari çalışmaların yanı sıra Ankara merkezli siyasi ve yerel yönetim süreçlerinde de aktif roller üstlenmiştir. Meclis üyelikleri, parti görevleri ve milletvekilliği süreciyle Türkiye siyasetinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Peki, Adnan Beker kimdir, hangi partiden? Adnan Beker kaç yaşında, nereli? Adnan Beker hangi şirketin sahibi, mal varlığı nedir? Detaylar haberimizde.

ADNAN BEKER KİMDİR?

Adnan Beker, 1964 yılında Yozgat’ta doğmuştur. Baba adı Hacı Çelebi, anne adı Döndü’dür. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamış; Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nden mezun olmuştur.

Genç yaşta ticaret hayatına atılan Beker, özellikle petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmuştur. Bu süreçte Ankara iş dünyasında tanınan isimlerden biri hâline gelmiştir.

Sivil toplum alanında da aktif görevler üstlenen Beker; TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği ve çeşitli vakıf, dernek ve STK’larda yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi kariyerinde ise ilk önemli adımlarından biri 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Pursaklar Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi olmuştur. Daha sonraki yıllarda Ankara yerel siyasetinde farklı görevler üstlenerek faaliyetlerini sürdürmüştür.

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Bu görev sürecinde meclis çalışmalarında aktif rol aldığı ve çeşitli vatandaş taleplerinin çözüm süreçlerinde yer aldığı belirtilmiştir.

2023 Genel Seçimleri öncesinde İYİ Parti Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olmuş ve 14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda 28. Dönem Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. 16 Kasım 2023 tarihinde İYİ Parti’den ayrılarak bağımsız milletvekili olarak görevine devam etmiş, 4 Mart 2025 tarihinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmıştır.

Adnan Beker evli ve dört çocuk babasıdır.

ADNAN BEKER HANGİ PARTİDEN?

ADNAN BEKER KAÇ YAŞINDA?

ADNAN BEKER NERELİ?

