Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Admira Wacker, futbolseverlerin dikkatini çekti. Bunun ardından internet kullanıcıları, "Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki Admira Wacker hangi ülkeye ait, hangi ligde mücadele ediyor ve kulübün futbol geçmişi nasıl? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

ADMİRA WACKER HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Admira Wacker, Avusturya merkezli bir futbol kulübüdür. Tam adı FC Admira Wacker Mödling olan kulüp, Avusturya'nın Mödling kentini temsil etmektedir. Uzun yıllardır Avusturya futbolunun köklü ekiplerinden biri olarak gösterilen Admira Wacker, geçmişte birçok kez ülkenin en üst liginde mücadele etti.

ADMİRA WACKER HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Admira Wacker, günümüzde Avusturya 2. Ligi (2. Liga)'nde mücadele etmektedir. Son yıllarda üst lige yükselme hedefiyle yarışan kulüp, genç oyunculara verdiği önem ve altyapı çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

ADMİRA WACKER'IN TARİHİ

1905 yılına uzanan köklü geçmişe sahip olan Admira Wacker, Avusturya futbolunda önemli başarılara imza atan kulüpler arasında yer alıyor. Tarihi boyunca lig şampiyonlukları ve kupa zaferleri yaşayan ekip, ülke futboluna birçok başarılı oyuncu kazandırdı.

FENERBAHÇE İLE HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek açısından önemli bir prova niteliği taşıyacak.