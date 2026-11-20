Adli Tıp Kurumu'nun 181 sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Kasım 2026 Pazartesi saat 09.00'da başlayacak, 6 Aralık 2026 Pazar saat 23.59'da sona erecek. Alım ilanı 20 Kasım 2026 tarihli ve 33436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Personel, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak ve sözlü sınavla alınacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru süresi bir hafta: 30 Kasım sabahı açılıyor, 6 Aralık gece yarısına doğru kapanıyor. Başvurular e-Devlet'teki "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmetinden ya da Kariyer Kapısı'nın kamu işe alım sayfasından yapılıyor. Şahsen ya da postayla yapılan başvurular kabul edilmiyor. Her aday yalnız bir pozisyona başvurabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 2026 Kpss'de ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor. Lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puanı esas alınıyor. Kadroların 82'si lisans, 62'si ön lisans, 37'si ortaöğretim mezunlarına ayrıldı. Öğrenim ve yaş şartlarına son başvuru tarihi itibarıyla bakılıyor.

Bazı kadrolarda ek şart var. İnfaz ve koruma memuru adaylarının 1 Ocak 1996 ve sonrasında doğmuş olması isteniyor; boy ve kilo ölçümü sözlü sınav günü yapılacak. Şoför kadrosu için eski tip E ya da yeni tip D ve C sınıfı sürücü belgesi, hizmetli kadrosu için en az 6 ay sigortalı temizlik işi deneyimi aranıyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

En çok alım büro personeli (44), laborant (26) ve hizmetli (26) kadrolarında yapılacak. Bunları kimyager (18), otopsi alanında sağlık teknikeri (18), mühendis (17), tekniker (11), şoför (10), biyolog (5), hemşire (3), aşçı (2) ve infaz ve koruma memuru (1) izliyor.

HANGİ İLLERDE ALIM VAR?

Alım 22 ilde yapılacak. En çok kadro 50 kişiyle İstanbul'daki merkez teşkilatında. Diğer iller ve kontenjanlar şöyle: İzmir 14, Ankara 12, Antalya 12, Gaziantep 11, Bursa 10, Denizli 10, Erzurum 8, Kayseri 8, Adana 7, Konya 7, Samsun 6, Hatay 5, Trabzon 5, Diyarbakır 4, Malatya 3, Şanlıurfa 3, Van 2, Ağrı 1, Artvin 1, Aydın 1 ve Muğla 1.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN VE NEREDE?

Sözlü sınavın tarihi henüz açıklanmadı; kurum tarihi daha sonra duyuracak. Her pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak kontenjanın 3 katı aday sınava çağrılacak. Sınav, İstanbul Bahçelievler'deki kurum merkez binasında yapılacak. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.