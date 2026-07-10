Adli tatilde anlaşmalı boşanma olur mu, anlaşmalı boşanma adli tatilde görülür mü

Mahkemelerin çalışma düzeninde değişiklik yaşanan adli tatil döneminde, "Adli tatilde anlaşmalı boşanma olur mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmalı boşanma davası açmak veya mevcut davasını sonuçlandırmak isteyen vatandaşlar, adli tatilin dava süreçlerine etkisini araştırıyor. Peki, adli tatilde anlaşmalı boşanma davası görülebilir mi? İşte merak edilenler.

ADLİ TATİLDE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI GÖRÜLÜR MÜ?

Adli Tatil döneminin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de "Anlaşmalı boşanma adli tatilde görülür mü?" sorusu oldu. Boşanma sürecini kısa sürede tamamlamak isteyen çiftler, mahkemelerin adli tatil süresince çalışıp çalışmadığını ve anlaşmalı boşanma davalarının bu dönemde görülebilip görülemeyeceğini merak ediyor.

Genel uygulamada, anlaşmalı boşanma davaları adli tatil sürecinde otomatik olarak görülmez. Ancak davanın görüleceği mahkemenin çalışma düzeni, nöbetçi mahkeme uygulaması ve hakimin takdiri doğrultusunda bazı işlemler yapılabilir.

ADLİ TATİL NE ZAMAN YAPILIR?

Türkiye'de adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl ise 1 Eylül itibarıyla başlar. Bu dönemde mahkemeler tamamen kapanmasa da yalnızca kanunda belirtilen acele işler ve nöbet kapsamında değerlendirilen dosyalar görülmeye devam eder.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Adli tatil süresince anlaşmalı boşanma davası açılmasının önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Dava dilekçesi ilgili aile mahkemesine sunulabilir ve dosya oluşturulabilir.

Ancak duruşma günü verilmesi veya duruşmanın yapılması, mahkemenin iş yoğunluğuna ve adli tatil uygulamasına göre değişiklik gösterebilir. Çoğu dosyada duruşma tarihi adli tatil sonrasına bırakılmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMADA DURUŞMA ZORUNLU MU?

Evet. Türk Medeni Kanunu uyarınca anlaşmalı boşanma kararının verilebilmesi için eşlerin hâkim huzurunda bizzat dinlenmesi gerekir. Hakim, tarafların boşanma iradelerini özgürce açıkladıklarına kanaat getirdiği takdirde anlaşmalı boşanmaya karar verebilir.

Bu nedenle duruşmanın yapılması, anlaşmalı boşanma sürecinin tamamlanması açısından zorunlu aşamalardan biridir.

ADLİ TATİL BOŞANMA SÜRECİNİ NASIL ETKİLER?

Adli tatil nedeniyle aile mahkemelerinde görülen birçok dava gibi anlaşmalı boşanma dosyalarının da duruşma tarihleri ileri bir tarihe bırakılabilir. Bu durum davanın açılmasına engel oluşturmasa da karar sürecinin birkaç hafta gecikmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, her adliyenin işleyişi ve mahkemenin çalışma programı farklı olabileceğinden duruşma tarihleri bulunduğunuz il veya ilçedeki aile mahkemesinin uygulamasına göre değişebilir.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA KARARI ÇIKAR MI?

Adli tatilde anlaşmalı boşanma kararı verilmesi tamamen dosyanın durumuna ve mahkemenin çalışma takvimine bağlıdır. Eğer mahkeme duruşma yaparsa ve gerekli şartlar sağlanırsa karar verilebilir. Ancak uygulamada anlaşmalı boşanma davalarının büyük bölümü, adli tatilin sona ermesinin ardından görülen ilk duruşmalarda sonuçlandırılmaktadır.