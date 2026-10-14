Adıyaman okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Adıyaman'da okul var mı yok mu (ADIYAMAN VALİLİĞİ)?

Adıyaman'da 15 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağı, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Mevcut bilgilere göre Adıyaman Valiliği, eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklamadı. Komşu ya da farklı illerde alınan tatil kararları ise Adıyaman okullarını kapsamıyor. Adıyaman'da yarın ders var mı? Tüm detaylar haberimizde…

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Adıyaman Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Adıyaman'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE ADIYAMAN'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Adıyaman'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

ADIYAMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Adıyaman Valiliği'nin duyurularında 15 Ekim Perşembe günü için eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir ifade yer almıyor. Olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararları her ilin kendi valiliği tarafından alındığından, Adıyaman için ayrı bir karar açıklanmadığı sürece okullar açık kalacak.

ADIYAMAN İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da Merkez, Kâhta, Besni ve Gölbaşı başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Adıyaman için geçerli değil; Adıyaman'da okulların tatil edilebilmesi için Adıyaman Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

ADIYAMAN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Adıyaman Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.