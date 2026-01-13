Haberler

Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu (Adıyaman VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu (Adıyaman VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Adıyaman'da 13 Ocak Salı günü okullar tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Adıyaman Valiliği, kar tatili ile ilgili bir açıklama yapacak. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

Adıyaman'da 13 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Adıyaman Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu?

ADIYAMAN HAVA DURUMU
Adıyaman'da Hava Durumu: Yağmur ve Karla Karışık Yağışlar Etkili Olacak

Adıyaman'da hava durumu, Salı günü boyunca etkisini sürdürecek yağışlarla kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece saatlerinden itibaren şehrin üzerinde yağmur ve karla karışık yağmur bulutları olacak.

Saatlik Hava Durumu (Salı):

00.00 - 03.00: Yağmurlu, 3°C, rüzgar 11 km/sa, nem %93

03.00 - 06.00: Karla karışık yağmurlu, 2°C, rüzgar 11 km/sa, nem %91

06.00 - 09.00: Yağmurlu, 3°C, rüzgar 9 km/sa, nem %90

09.00 - 12.00: Yağmurlu, 4°C, rüzgar 5 km/sa, nem %85

12.00 - 15.00: Yağmurlu, 5°C, rüzgar 4 km/sa, nem %77

15.00 - 18.00: Hafif yağmurlu, 3°C, rüzgar 11 km/sa, nem %63

18.00 - 21.00: Çok bulutlu, 2°C, rüzgar 7 km/sa, nem %65

21.00 - 24.00: Çok bulutlu, 1°C, rüzgar 8 km/sa, nem %68

Gün boyunca rüzgar hızları 4–11 km/sa arasında değişecek, zaman zaman saatte 20–35 km hızla esen rüzgarlar görülebilecek. Nem oranı ise özellikle gece saatlerinde %90'ların üzerine çıkacak.

Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu (Adıyaman VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Tahmini:

13 Ocak Salı: Karla karışık yağmurlu, 2–5°C, nem %63–96

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, -2–3°C, nem %48–68

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, -5–5°C, nem %49–78

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, -5–7°C, nem %56–77

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, -1–7°C, nem %51–75

Meteoroloji yetkilileri, Salı günü sabah saatlerinde karla karışık yağış ve gece boyunca yağmur ihtimaline karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Önümüzdeki günlerde ise hava, parçalı ve az bulutlu şekilde soğuk seyrini sürdürecek.

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi:

Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu (Adıyaman VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adıyaman okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Adıyaman'da okul yok mu (Adıyaman VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

