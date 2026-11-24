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Adile Naşit, kalın bağırsak kanseri nedeniyle 11 Aralık 1987'de İstanbul Beyoğlu'ndaki Alman Hastanesi'nde öldü. Türk sinemasının en sevilen anne figürlerinden biri olan sanatçı, öldüğünde 57 yaşındaydı.

Google'da adıyla en çok aranan soru bugün de ölüm nedeni. Sanatçının hayatı, aile içindeki kayıpları ve rolleri hakkında bilinenleri derledik.

ADİLE NAŞİT NEDEN ÖLDÜ?

Adile Naşit'in ölüm nedeni kalın bağırsak kanseriydi. Bir süre tedavi gören sanatçı, 11 Aralık 1987'de Alman Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi 13 Aralık 1987'de Şişli Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Naşit, ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet ile aynı yerde yatıyor.

ADİLE NAŞİT KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Adile Naşit öldüğünde 57 yaşındaydı. 17 Haziran 1930'da doğan sanatçı, 58. doğum gününü göremedi. Hayatında iki büyük kayıp yaşamıştı: oğlunu 1966'da, ilk eşini 1982'de kaybetti.

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

Adile Naşit, tiyatro, sinema ve televizyonda kırk yıla yakın çalışmış bir oyuncuydu. Babası komedyen Naşit Özcan, annesi tiyatrocu Amelya'ydı. Dedesi kemancı Yorgo Efendi, anneannesi kantocu Küçük Verjin'di; yani sahne bu ailenin üç kuşaktır işiydi.

Çok küçük yaşta sahneye çıktı. Sinemadaki ilk filmi 1947 yapımı Yara oldu, tiyatrodaki ilk önemli rolünü 1948'de Lüküs Hayat'ta aldı. 1954-1960 arasında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda oynadı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurdu. 1963'ten 1975'e kadar da Gazanfer Özcan ile Gönül Ülkü'nün tiyatrosundaydı; Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi müzikallerde rol aldı.

Televizyon kuşağı onu en çok TRT'deki Uykudan Önce programından hatırlıyor. İlhan Şengün'ün yaptığı programda her akşam çocuklara masal anlatıyordu. Bu programdan sonra adı "Adile Teyze"ye çıktı.

ADİLE NAŞİT NERELİ?

Adile Naşit İstanbulluydu. 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu, hayatını bu şehirde, sahnede ve setlerde geçirdi.

ADİLE NAŞİT'İN EŞİ KİMDİ?

Adile Naşit'in ilk eşi tiyatrocu Ziya Keskiner'di. İkili 1950'de evlendi; Keskiner Temmuz 1982'de öldü. Naşit, 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile ikinci evliliğini yaptı.

ADİLE NAŞİT'İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Adile Naşit'in oğlu Ahmet, doğuştan kalbinde delik olduğu için ameliyat oldu. Ameliyattan sonra fenalaşıp komaya girdi ve 16 Haziran 1966'da öldü. 1951 doğumlu Ahmet'in ölümü sanatçıyı çok sarstı. Naşit acı haberi İzmir'de bir oyun öncesinde aldı; o günden sonra uçağa binmedi, doğum gününü de kutlamadı. Oğlunun ölüm tarihi, kendi doğum gününden bir gün önceydi.

ADİLE NAŞİT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Adile Naşit'in en bilinen rolü, Hababam Sınıfı serisindeki okulun hademesi Hafize Ana. Bu rolü 1975'teki Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da, 1976'da Hababam Sınıfı Uyanıyor'da, 1977'de Hababam Sınıfı Tatilde'de, 1978'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da ve 1981'de Hababam Sınıfı Güle Güle'de oynadı. Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmler de ayrı bir ilgi gördü.

Filmografisindeki diğer yapımlar arasında Mavi Boncuk (1974), Salak Milyoner (1974), Bizim Aile (1975), Ah Nerede (1975), Aile Şerefi (1976), Gülen Gözler (1977) ve Neşeli Günler (1978) var. 1970'lerde yönetmen Ertem Eğilmez'le ve Kemal Sunal'la sık sık aynı sette buluştu.

İşte Hayat filmiyle 1976'daki 13. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1985'te Yılın Annesi seçildi.