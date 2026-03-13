Adana'da bulunan bir tarlaya düşen füze, güvenlik ve savunma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Füzenin kaynağı ve hangi sistem tarafından düşürüldüğü araştırıldı. Peki, Adana'ya düşen füzeyi kim düşürdü, NATO mu düşürdü?

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE BİR FÜZE DAHA ATILDI

Türkiye'ye yönelik yeni bir balistik füze girişimi güvenlik gündemini yeniden hareketlendirdi. İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği belirtilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından havada etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayın ardından bölgedeki askeri hareketlilik ve hava savunma sistemleri kamuoyunun dikkatini çekti.

MSB'DEN AÇIKLAMA: HAVADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türkiye'ye doğru ilerlediği ve NATO unsurlarının müdahalesiyle Doğu Akdeniz üzerinde imha edildiği belirtildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve ilgili ülke ile diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti. Füzenin türü ve menzili hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İNCİRLİK ÜSSÜ ÇEVRESİNDE SİREN SESLERİ

Gece saatlerinde Adana'daki İncirlik Üssü çevresinde siren seslerinin duyulduğuna dair bilgiler kamuoyuna yansıdı. ABD ordusunun konuşlu olduğu üs çevresindeki hareketlilik, füze girişimiyle bağlantılı olabileceği yönünde yorumlara neden oldu. Yetkililer ise bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

NATO: TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

NATO cephesinden de konuya ilişkin kısa bir açıklama yapıldı. İttifak sözcüsü Allison Hart, Türkiye'ye doğru yönelen İran balistik füzesinin NATO unsurları tarafından başarıyla önlendiğini belirterek ittifakın tüm müttefiklerini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini ifade etti. Açıklamada NATO'nun bölgede teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

ÜÇÜNCÜ FÜZE GİRİŞİMİ OLARAK KAYDA GEÇTİ

Yetkililerin verdiği bilgilere göre İran'dan Türkiye yönüne gerçekleştirilen bu saldırı girişimi son dönemde yaşanan üçüncü füze vakası olarak kayda geçti. Güvenlik uzmanları, bölgedeki gerilimin artmasının hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor. Türkiye ve müttefik ülkelerin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.