Adana okullar tatil mi, Osmaniye okullar tatil mi, 5 Ekim Pazartesi Adana Osmaniye yarın okul yok mu?

"Adana Osmaniye yarın okul yok mu?" sorusu, binlerce öğrenci ve velinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adana Valiliği ve Osmaniye Valiliği'nden gelebilecek tatil kararına ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, "Adana okullar tatil mi?" ve "Osmaniye okullar tatil mi?" aramaları da hızla artıyor. Peki, iki ilde yarın okullar tatil edildi mi? Resmi kurumlardan gelen son dakika bilgileri ve tatil kararının ayrıntıları haberimizde.

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana ve Osmaniye'de 4 Ekim Pazar günü art arda yaşanan sarsıntılar, bölgede yaşayan binlerce ailenin gündemini değiştirdi. Hafta sonunun ardından yeni haftaya hazırlanan öğrenciler ve veliler, depremlerin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde "Adana Osmaniye yarın okul yok mu?" sorusu internette en çok aranan başlıklar arasına girdi. Peki, iki ilde 5 Ekim Pazartesi günü okullar açık olacak mı? İşte resmi açıklamalar ve eğitim takvimi doğrultusunda son bilgiler.

Saimbeyli merkezli depremler, Adana'da yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Sarsıntıların ardından veliler, çocuklarının pazartesi günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını takip etmeye başladı.

4 Ekim akşamı itibarıyla Adana genelinde 5 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verildiğine dair açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Bu durumda yeni bir duyuru yapılmadığı sürece Adana'da dersler planlandığı şekilde devam edecek. Bununla birlikte deprem bölgesine yakın ilçelerde yerel düzeyde farklı bir karar alınması ihtimali göz ardı edilmiyor. Böyle bir kararın ilgili makamlar tarafından ayrıca kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

OSMANİYE'DE YARIN OKUL VAR MI?

Osmaniye'de de hissedilen deprem, kentte okul tatili sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Veliler, sarsıntının ardından pazartesi günü eğitimin normal şekilde sürüp sürmeyeceğini araştırıyor.

Şu ana kadar ulaşılabilen bilgilere göre Osmaniye'de il genelinde 5 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Aksi yönde bir karar duyurulmadığı takdirde eğitim öğretimin her zamanki gibi sürmesi bekleniyor.

DEPREM SONRASI TATİL KARARINI KİM VERİYOR?

Deprem gibi olağanüstü durumlarda okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Valilikler tarafından alınıyor. Valilikler, gerekli görmeleri halinde il genelinde ya da yalnızca belirli ilçelerde eğitime ara verebiliyor. Bu tür kararlar çoğu zaman gece saatlerinde veya sabahın erken saatlerinde duyurulabildiği için velilerin Valiliklerin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor.

MEB TAKVİMİNE GÖRE 5 EKİM TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 5 Ekim 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde planlanmış bir tatil yer almıyor. Yani 5 Ekim, merkezi takvime göre olağan bir ders günü olarak öne çıkıyor.

Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026'da başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte öğrencilerin ilk tatili kasım ayında olacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından ise öğrenciler 25 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak.

SON DURUM: 5 EKİM PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI?

Mevcut bilgiler ışığında 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Adana ve Osmaniye'de okulların açık olması bekleniyor. Hem MEB takviminde bu tarihi kapsayan genel bir tatil bulunmuyor hem de 4 Ekim akşamı itibarıyla iki ilde il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı açıklanmış değil. Ancak Valiliklerden gelebilecek yeni bir açıklama durumu değiştirebilir. Gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecektir.